Megállt a kukásautó a ködös időben a völgyhídon, nem kellett sokat várni a balesetre + videó

Szinte hihetetlen, de nem történt komolyabb személyi sérülés.

2025. 11. 17. 11:29
Forrás: Facebook/MKIF Zrt.
November 11-én, a reggeli órákban rögzítette a Kőröshegyi völgyhídon elhelyezett forgalomfigyelő kamera a balesetet. Köd ereszkedett a hídra, a látási viszonyok megváltoztak, ezt az információt a változtatható jelzésképű táblákon előre jelezte az utazók számára az utat karbantartó MKIF. 

A hídon egy műszaki hibás kukásautó állt meg, amikor ezt a diszpécser észlelte, azonnal értesítette az útellenőrt, aki a helyszínre indult. Sajnos nem sokkal később egy autós későn vette észre az úton álló járművet, és ugyan a kormányt még elrántotta, de a járműve jobb oldalával nekihajtott a kukásautónak, amitől megpördült, és forgalommal szemben állt meg. Szerencsére közvetlenül mögötte pont egy mentőautó érkezett, amelynek személyzete másodpercekkel a baleset után felkapcsolta a megkülönböztető jelzést, és azonnal segítséget nyújtott.

 

