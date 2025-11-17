Megállt a kukásautó a ködös időben a völgyhídon, nem kellett sokat várni a balesetre + videó

November 11-én, a reggeli órákban rögzítette a Kőröshegyi völgyhídon elhelyezett forgalomfigyelő kamera a balesetet. Köd ereszkedett a hídra, a látási viszonyok megváltoztak, ezt az információt a változtatható jelzésképű táblákon előre jelezte az utazók számára az utat karbantartó MKIF.

A hídon egy műszaki hibás kukásautó állt meg, amikor ezt a diszpécser észlelte, azonnal értesítette az útellenőrt, aki a helyszínre indult. Sajnos nem sokkal később egy autós későn vette észre az úton álló járművet, és ugyan a kormányt még elrántotta, de a járműve jobb oldalával nekihajtott a kukásautónak, amitől megpördült, és forgalommal szemben állt meg. Szerencsére közvetlenül mögötte pont egy mentőautó érkezett, amelynek személyzete másodpercekkel a baleset után felkapcsolta a megkülönböztető jelzést, és azonnal segítséget nyújtott.