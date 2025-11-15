autós videóBpiAutósokautós hír

Dühöngő biciklis rúgta meg a vétlen sofőr kocsiját Óbudán + videó

Előtte azért még a piroson is áthajtott, és egyéb szabálytalanságokat is elkövetett.

2025. 11. 15. 15:01
Forrás: BpiAutósok
Újabb felvételt kapott a BpiAutósok szerkesztősége, a beküldő szerint a videón látható kerékpáros több szabályt megszegett, majd a piros jelzés ellenére haladt tovább. A történet azonban itt nem ért véget. A biciklis ezt követően megállt a kamerás autó előtt, és ordibálni kezdett a sofőrrel. Bár az autós nő próbálta jelezni, hogy rögzíti az esetet, ezzel láthatóan még jobban kihúzta a gyufát a kerékpárosnál. „Feltehetőleg összekevert valakivel, és előttem megállva ordított, majd miután megmutattam a kamerát, belerúgott az autómba és elment” – írta. A kerékpáros az incidens után gyorsan elhajtott.

A videó második része az Erzsébet körúton lett rögzítve. „Hozzávágta a drótszamarat a kocsihoz. A puffanás elég nagy volt, és a lökést is lehetett érezni, bár ez utóbbi a kamerán nem feltűnő. Természetesen megállás nélkül eltűnt a helyszínről” – fűzte hozzá a videóhoz a beküldő.

 

