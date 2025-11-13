Megállt a Lamborghini a belső sávban Siófoknál, a mögötte száguldó BMW-s erre nem volt felkészülve + videó

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt azzal a fiatal férfival szemben, aki a vád szerint azért okozott balesetet, mert jelentősen túllépte a megengedett sebességet és nem tartotta be a követési távolságot.

A vádlott 2023 augusztusában Sóstó irányából közlekedett a 7-es főúton Siófok felé a BMW-jével és három utasával, legalább 148 km/h sebességgel, amikor az előtte haladó kék Lamborghini Huracán annyira lelassított, hogy már szinte megállt.

A BMW-s sofőr a jelentős sebességtúllépés mellett a biztonságos követési távolságot sem tartotta.

Emiatt fékezés közben nekicsúszott a sávváltásra készülő Lamborghini bal hátsó részének, majd átsodródott a szembesávba, ahol frontálisan a vele szemben szabályosan közlekedő autó elejének ütközött.

A balesetben ketten súlyosan sérültek, a járművekben jelentős anyagi kár keletkezett. Az ügyészség a közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt felfüggesztett szabadságvesztést és közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott a fiatal férfival szemben.

Érdekesség, hogy valamilyen luxusautó találkozó lehetett a közelben, mert a Lamborghinin kívül a másik sávban egy Mercedes-Benz S-osztály kabrió és egy BMW i8 is látható egy nehezen beazonosítható negyedik sportkocsi társaságában.