Közel parkoltak az autójához, ezért aljas bosszút állt a Tesco-parkolóban + videó

A Bpiautósok olvasójának megdöbbentő felvétele Tatán, a Tesco parkolójában készült november elején. Az látható a videón, hogy egy Opel Astra GTC tulajdonosa visszatér az autójához, és dühbe gurul, mert szerinte a Mercedes E osztály vezetője túl közel áll hozzá. Látszik és hallatszik, ahogy bosszúból – feltehetően egy kulccsal – megkarcolja a luxusautó fehér fényezését. A felvétel készítője értesítette a Mercedes tulajdonosát, aki a rendőrségen feljelentést tett az ügyben.

A videó második felében pedig november 11-én, az M1-esen, Pest felé, a 30-as kilométernél rohant bele hátulról egy kamionba a pótkocsis kisteherautó sofőrje.