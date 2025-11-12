autós videóBpiAutósokparkolás

Közel parkoltak az autójához, ezért aljas bosszút állt a Tesco-parkolóban + videó

A sunyi opeles nem vette észre, hogy valaki hátulról videózza, amit tesz.

2025. 11. 12. 15:31
Forrás: BpiAutósok
A Bpiautósok olvasójának megdöbbentő felvétele Tatán, a Tesco parkolójában készült november elején. Az látható a videón, hogy egy Opel Astra GTC tulajdonosa visszatér az autójához, és dühbe gurul, mert szerinte a Mercedes E osztály vezetője túl közel áll hozzá. Látszik és hallatszik, ahogy bosszúból – feltehetően egy kulccsal – megkarcolja a luxusautó fehér fényezését. A felvétel készítője értesítette a Mercedes tulajdonosát, aki a rendőrségen feljelentést tett az ügyben. 

A videó második felében pedig november 11-én, az M1-esen, Pest felé, a 30-as kilométernél rohant bele hátulról egy kamionba a pótkocsis kisteherautó sofőrje.

 

