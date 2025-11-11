Rendkívüli

Ezért időzített bomba az utánfutó, ha őrült tempóban vontatják + videó

Bíróság elé áll egy román sofőr, aki egy vétlen autóst is eltalálva okozott óriási balesetet az M1-esen.

2025. 11. 11. 16:11
Fotó: Magyarország Ügyészsége
Közúti baleset gondatlan okozása miatt a Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy harmincéves román férfival szemben, aki még 2023 decemberében Mosonmagyaróvár irányába hajtott egy kisbusszal és a hozzá kapcsolt kéttengelyes, ponyvás utánfutóval az M1-es autópályán. Az ügy kivizsgálásánál nemcsak a helyszínelést végző rendőrök nyomrögzítésére, hanem a most nyilvánosságra hozott felvételre is támaszkodtak, melyet a sztrádára a gyorsítósávon felhajtó vétlen autós kamerája rögzített. Ezen jól látszik, hogy a szerelvény keresztbe fordul, óriási erővel a szalagkorlátnak csapódik, majd onnan félig oldalára dőlve a kamerás kocsinak is nekiütközik. A vád szerint a gyorsan hajtó kisbuszsofőr nem volt tekintettel a vizes útfelületre, és a balesetben az utasa súlyosan megsérült. Magyarországon autópályán 80 km/h a megengedett tempó utánfutóval, a gyorshajtás – illetve a rakomány rossz elhelyezése vagy túlsúlya – pedig nehezen korrigálható, kígyózó mozgásba tudja vinni a szerelvényt.

 

 

