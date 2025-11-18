Rendkívüli

Orbán Viktor a tiszás jelöltekről: Ugyanaz a baloldali gyülekezet, mint négy éve

gőzmozdonyGehilio’s GarageMÁVAGszénbányaBosznia-Hercegovina

Legendás magyar mozdonyra bukkantak egy bosnyák bányában + videó

Megállt az idő a távoli szénfejtőben: máig naponta gőzösök húzzák a vagonokat. Nem is akármilyenek!

2025. 11. 18. 8:48
Régi fotón a még aktív 490-es gőzmozdony a bosnyák szénbányában. Fotó: Gehilio's Garage
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Egy tó feletti drótkötélpályán átvezetett, manapság különleges látványt nyújtó mészkőszállító csillerendszerrel indul a Gehilio’s Garage új, Magyarok a világ körül című sorozatának második epizódja (az első, szintén Bosznia-Hercegovinában forgatott rész a Ganz motorvonatokról szól), ám a keszthelyi csapat látogatásának valódi célja egy szénbánya meglátogatása volt. Banovici létesítményében ugyanis egy MÁVAG gyártmányú, 1949-es évjáratú, keskeny nyomtávú magyar mozdony is fellelhető működőképes állapotban – igaz, már nem teljesít aktív szolgálatot. 

Magyarországon nosztalgiameneten egy felújított 490-es mozdony
Fotó: Gehilio's Garage

Megdöbbentő és nosztalgikus élmény fogadta a stábot a szénbányában, ahol máig jugoszláv gőzösök húzzák és tolják a vasúti kocsikat, mégpedig nem nosztalgiaüzemben, hanem a napi munka igáslovaiként. Ez a gyakorlat az ezredforduló utáni Európában szinte egyedülálló, és a gépműhely (Tito festménnyel dekorált) csarnokában is megállt az idő. Illett ebbe a közegbe a MÁVAG 490-es mozdony, melynek néhány példánya még Magyarországon is fellelhető – hogy pontosan hol, és hogy milyen sors várhat a boszniai gőzösre, a videóból kiderül.

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekZelenszkij

Az ukrán maffiabotrány csak a jéghegy csúcsa

Bánó Attila avatarja

Nyugat-Euró­pában szokássá vált a Brüsszelnek tetsző lakájok felmagasztalása, felelősségre vonásuk megakadályozása.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu