Legendás magyar mozdonyra bukkantak egy bosnyák bányában + videó

Egy tó feletti drótkötélpályán átvezetett, manapság különleges látványt nyújtó mészkőszállító csillerendszerrel indul a Gehilio’s Garage új, Magyarok a világ körül című sorozatának második epizódja (az első, szintén Bosznia-Hercegovinában forgatott rész a Ganz motorvonatokról szól), ám a keszthelyi csapat látogatásának valódi célja egy szénbánya meglátogatása volt. Banovici létesítményében ugyanis egy MÁVAG gyártmányú, 1949-es évjáratú, keskeny nyomtávú magyar mozdony is fellelhető működőképes állapotban – igaz, már nem teljesít aktív szolgálatot.

Magyarországon nosztalgiameneten egy felújított 490-es mozdony

Fotó: Gehilio's Garage

Megdöbbentő és nosztalgikus élmény fogadta a stábot a szénbányában, ahol máig jugoszláv gőzösök húzzák és tolják a vasúti kocsikat, mégpedig nem nosztalgiaüzemben, hanem a napi munka igáslovaiként. Ez a gyakorlat az ezredforduló utáni Európában szinte egyedülálló, és a gépműhely (Tito festménnyel dekorált) csarnokában is megállt az idő. Illett ebbe a közegbe a MÁVAG 490-es mozdony, melynek néhány példánya még Magyarországon is fellelhető – hogy pontosan hol, és hogy milyen sors várhat a boszniai gőzösre, a videóból kiderül.