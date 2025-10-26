Rendkívüli

dutradömpermagyar járműveterán teherautóGehilio’s Garage

Semmit sem láttunk még így tolatni: teszten a legfurább magyar jármű + videó

Két kormánykerék, zakatoló Csepel dízelmotor és kabriós élmény fogadott a régi, igen ritka Dutra dömperen.

2025. 10. 26. 9:28
Fotó: Gehilio's Garage
Különleges és ma már rendkívül ritka magyar haszonjárművet, egy Dutra DR–50 dömpert próbálhatott ki médiapartnerünk, a Gehilio’s Garage videócsatorna műsorvezető testvérpárja, Kovács Bálint és Kovács Máté. Ez az univerzális ömlesztettárú-szállító gép a kispesti Vörös Csillag Traktorgyárban készült a JÁFI (Járműfejlesztő Intézet) tervei alapján, nemcsak a hazai piacra, hanem a MÖGÜRT szervezésében exportra is, és strapabíró konstrukciónak bizonyult.

Jellegzetessége a jobb tapadás miatt megnövelt hátsó kerékméret. Fontos intelmeket pingáltak rá. Fotó: Fortepan/UVATERV

Maga a Dutra márkanév amúgy az angol dumper és tractor szavak összevonásából keletkezett, a járműcsalád közös vonása a Steyr-licenc alapján gyártott Csepel dízelmotorok különböző változatainak felhasználása volt, a dömper esetében négy hengerrel és hatvan lóerővel. Ma már kevesen ismerik az egykor az iparban és a mezőgazdaságban is oly fontos járműveket, ám a hozzáértők körében komoly kultusza van a különleges formájú és tudású Dutra traktoroknak.

Merre van előre? Ezúttal hátra! Munkában az önrakodó változat. Forrás: Vörös Csillag Traktorgyár

Szerencsére néhányan itthon is sokan tesznek azért, hogy minél több példány fennmaradjon az utókornak, közülük is kiemelkedik a balatonboglári Dutra-múzeum alapítója és tulajdonosa, Molnár Balázs. Övé a videóban bemutatott DR–50 is, melyet teljesen működőképessé tett, az esztétikai felújítás pedig folyamatban van. Az 1955-től 1966-ig gyártott dömpersorozatból mára nagyon kevés túlélő maradt, így kisebbfajta csoda ezen 1962-es évjáratú példány megmenekülése. 

FRAK, de nem a macskák réme, hanem (ezúttal kanalas) Dutra forgórakodó pakol egy Csepel D420-ra. Fotó: Fortepan/FŐMTERV

Különlegessége a konstrukciónak, hogy nincsen zárt vezetőfülkéje, ugyanakkor megkettőzve építettek bele kormánykereket és pedálsort. A vezetőülést félkörívben át lehet fordítani a kezelőszervek egyik oldaláról a másikra, így tükörből manőverezés helyett irányba nézve tud vele tolatni a sofőr. Idővel azonban ennél fontosabb szempont lett, hogy a dolgozók ne ázzanak-fázzanak, ezért a Dutra dömperek már zárt fülkét kaptak. Ugyanez vonatkozott a műszakilag közeli rokon, a kezdetben szintén állítható vezetőüléses FRAK–1 forgórakodó utódjára is. 

Idővel zárt fülkét (és emiatt szimpla kormányt) kapott a sofőr, csak a potyautas kabriózott. Forrás: Wheelsage.com

További érdekessége a gyári adatok szerint hattonnás teherbírású DR–50 dömpernek, hogy kívánságra önrakodó berendezéssel, vagyis egy jókora acélkanállal is gyártották, és hidraulika helyett egyszerű, mégis szellemes módon történt a billenőplató felemelése és visszazárása. Ennek pontos módját, a kispesti fejlesztőmunkához inspirációt adó angol járműkülönlegességet és persze a tesztelés érdekes tapasztalatait a lenti videót elindítva ismerheti meg. 

 


 

