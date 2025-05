Kína autóipara már messze a világ előtt jár

Minden magára valamit adó helyi gyártó futurisztikus tanulmányautót és repülőautó-prototípust is hozott magával, a luxuskategóriában a nagy szedánok és szabadidő-autók mellett az Európában ma már szinte teljesen hiányzó tolóajtós, hat- vagy hétüléses egyterűek is nagy számban képviseltették magukat.

Új autóipari trendek

A Lynk & Co 900 különlegessége a lökhárítóba épített kijelző, amely többféle ábrát, feliratot képes megjeleníteni. Fotó: Gulyás Péter

Az új őrületek közül a hatalmas, krómozott hűtőmaszkok, a kijelzős, ábrákat megjelenítő lökhárítók és hátsó lámpák, a kanapévá alakítható első és hátsó csomagtartók, valamint a Tesla Model X-stílusú szárnyas hátsó ajtók érdemelnek említést, de azon is meglepődtem, hogy a Kínában akár két-három millió forintnak megfelelő jüanért megvehető városi villanyautókból is mekkora volt a választék. Legalább húszféle Tesla Model 3- és Model Y-klónt is láttam, annyi különbséggel, hogy Kínában láthatóan a keskeny csíklámpák a menők, amelyek az orron és a faron teljes szélességben végighúzódnak. Kétségkívül elegáns és letisztult formatervezői megoldás, a probléma csak az, hogy a Li Autótól az Xpengig szinte minden márka alkalmazza, így az új kínai autókat európai szemmel szinte lehetetlen megkülönböztetni egymástól.

Ezekkel a kerekekkel nem lehet jó a tapadás, de az iCar V23 normál változata amúgy remek terepjáró. Fotó: Gulyás Péter

Nagyot mentek a Land Rover Defender–Ford Bronco stílusú kőkemény, valódi terepjárók is, mivel ezek iránt évről évre harminc százalékkal nő a kereslet Kínában. Mint megtudtam, a vidéki úthálózat minősége némi kívánnivalót hagy maga után, így ott szükség is van a robusztus felépítésre, nem csak divatból veszik ezeket a 4×4-es típusokat.

Egyre több kínai márka másolja a Tesla Model X szárnyas ajtajait. Fotó: Gulyás Péter

Azonban az idei kiállítás nem csak az optimizmusról szólt, az egész iparágat érintő bizonytalanság – amelyet a kínai autókra kivetett amerikai és európai vámok tápláltak – árnyéka ott lebegett a rendezvény felett, mivel senki nem tudta, hogy az új fejlemények hogyan csökkenthetik a keresletet és boríthatják fel az ellátási láncokat világszerte.

Az első repülő autók forgalmazása 2026-ban kezdődhet meg Kínában. Fotó: Gulyás Péter

Egy biztos, a kínai gyártók egyre jobban terjeszkednek az országuk határain kívül; Észak-Amerikába ugyan nem tudnak eljutni, de Európát, Ázsiát és Ausztráliát egyre jobban uralják a termékeikkel, amelyek jellemzően

már nemcsak olcsóbbak, de sok esetben fejlettebbek is, mint a hagyományos gyártók modelljei,

és több technológiával, nemritkán mesterséges intelligenciával vannak felszerelve. Láttam a kiállításon 4D-s műszerfalat, beépített házimozit, videójátékozás közben álló autót mozgató aktív futóművet, illatvezérléssel kiegészített klímaberendezést, beépített hűtőszekrényt és még hot-pot tűzhelyet is.

Előtérben a biztonság

Sok helyen lehetett találkozni működő humanoid robotokkal. Forrás: BAIC

Egyértelműen látszott az is, hogy a Sanghaji Autószalonon a helyi autógyártók a biztonságról kommunikáltak a legtöbbet. Ennek hátterében az áll, hogy Kínában a hatóságok nemrég betiltották az „intelligens vezetés” és az „autonóm vezetés” kifejezéseket, reagálva egy márciusi halálos balesetre, amelyben hárman vesztették életüket egy önvezető Xiaomiban. A mobiltelefonjairól ismert gyártó a romló közhangulat miatt nem is hozta el a kiállításra a várva-várt második modelljét, az YU7 szabadidő-autót, így a hatalmas standján – amely előtt végtelen hosszú terelőkorlátokat emeltek a tömeg miatt – csak az SU7 szedánt lehetett megtekinteni sokféle színben és verzióban.

A Xiaomi standjáról az 1547 lóerős, Nürburgring-rekorder SU7 Ultra sem hiányzott. Fotó: Gulyás Péter

Az önvezető Xiaomi balesete azért jött a legrosszabbkor, mert kínai autógyártók, élükön a BYD-val manapság agresszívan marketingelik a vezetéstámogató technológiájukat, és alacsonyabb áron – vagy ingyen – kínálják azt, hogy ezen a területen is versenyelőnyre tegyenek szert az elektromos hajtásláncok után. Az utóbbi témakörben is sok újdonságot lehetett látni, például a magyarországi gyárral is rendelkező CATL 1500 kilométer hatótávot biztosító „kétzónás”, 1,3 megawattos töltést is elviselő SSCB-akkumulátort mutatott be, amely öt perc töltéssel 520 kilométer hatótávot képes biztosítani.