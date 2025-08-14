autós videóautós hírXiaomi SU7driftXiaomi

Ken Block is büszke lenne a Xiaomi új autós videójára, amelyben végig füstölnek a gumik

A tízperces alkotásban egy pillanatra sincs leállás, egy SU7 Ultra drifteli végig egy kínai sziget útjait.

Gulyás Péter
2025. 08. 14.
Xiaomi SU7 Forrás: Xiaomi
A Xiaomi nagy teljesítményű elektromos sportszedánja, az 1548 (!) lóerős SU7 Ultra már történelmet írt a nürburgringi körrekordjával, most viszont az is kiderült róla, hogy nemcsak száguldani, hanem táncolni is tud. A gyári videón egy speciálisan felkészített SU7 Ultra a főszereplő, amely olyan szépen mozog, farol, csúszik és füstöl gumit, hogy azzal még a legszkeptikusabb benzinvérűeket is meggyőzheti az elektromos hajtás értelméről.

A Qionghai szigetén forgatott klipben egy élénksárga SU7 Ultra driftképességét egy hidraulikus kézifék is segíti, amely lehetővé teszi a vezetőnek, hogy gyorsan blokkolja a hátsó kerekeket, amivel kitörésre készteti az autó farát. Vélhetően a forgatás alatt lekapcsolták az első hajtást, mivel sokszor csak a hátsó gumik füstölnek.

Akárcsak Ken Block legjobb Gymkhana-videóiban, az SU7 Ultra is csak centiméterekre csúszik el a járdaszegélyektől, és tűpontosan vágja át az akadályokat. Az elektromos autó volánja mögött a Formula Drift versenyzője, Ye Zhicheng ült, és a produkció minősége ugyanolyan jó, mint amiket a Block-féle Hoonigan csapatától láttunk. Talán a legimpozánsabb mutatvány nagyjából a videó felénél látható, amikor is az SU7 Ultra egy nyolcas alakú erőcsúsztatást mutat be két mozgó limuzin között. 

Kissé didaktikus, amikor a videó vége felé az SU7 Ultra csatlakozik egy driftcélszerszámmá alakított Toyota GT86-oshoz, hogy farolgasson egy kanyargós hegyi úton. Nem sokkal később a benzines autó túlmelegszik, de a Xiaomi természetesen képes folytatni az útját, egészen egy tengerparti esküvőig...

 

