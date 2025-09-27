Volkswagen TayronautótesztSUVhétüléses autódízelmotor

Két üléssel több lett, maradhat? - Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion teszt

Megérkezett a népszerű Tiguan nagytestvére, és világító emblémái, illetve érdekes extrái mellett a nagycsaládosoknak is élhető méretű utasteret ígér. Takarékos dízelmotorral keltünk útra a Volkswagen Tayronnal, hogy kiderüljön, valóban betöltheti-e a praktikus, hétszemélyes buszlimuzinok utáni űrt.

2025. 09. 27. 9:30
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nem indult jól a közös utunk a Tayronnal: nyikorgó tükrökkel, majd az első nap végén műszerfali hibaüzenettel örvendeztetett meg. Mégis, 3000 kilométerrel később úgy szálltam ki belőle, hogy aligha tudtam volna jobb autót választani a családi nyaralásunkhoz. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb vessünk egy pillantást arra, mit fán terem ez a SUV!  Nagyjából egy évtized kellett ahhoz, hogy a VW kijöjjön a gödörből, ahova a dízelbotrány, majd a villanyautógyártás kezdeti nehézségei lökték. Mára új stratégia rajzolódott ki: az ész nélküli elektromosítás helyett inkább kiegyensúlyozott flottát építenek, melyben a különféle hibridek, a benzinesek és a dízelek sem megtűrt koloncok, hanem különböző igényekre adott igényes válaszok.

Tessék választani: benzin- és dízelmotorral, illetve plug-in hibridként is elérhető
Fotó: Stefler Balázs

Egyterűek helyett meghosszabbított SUV-ok

És akad itt egy másfajta felhasználói szempont is. Sosincs könnyű helyzetben, aki sok utast akar szállítani, négygyerekes apaként nekem mindig kihívást jelent az autóválasztás. A Transporter méretű buszok feleslegesen nagyok a sok városi használatra, a SUV-ok általában szűkösek, a Caddy-szerű kishaszonjárműből faragott megoldások pedig sokszor kényelmetlenek. Az egyterűt a franciák találták fel, de részeben a németek juttatták a csúcsra a Sharan/Alhambra párossal, nekünk is egy ilyen van, számunkra ez az optimális választás. Néhány éve viszont kivezették, és helyette a közepes városi terepjáró, a Tiguan hétüléses, Allspace nevű változata maradt, ami valójában csak négy főnek volt hosszútávon kényelmes, persze jó sok csomag is befért mögéjük. 

Továbbra is nagyon közeli rokona a Tiguannak, ami látszik is rajta, de a típusnév már önálló
Fotó: Stefler Balázs

Jól mutatja az aktuális divatot, és talán az európai gyerekvállalási kedv hanyatlását is a tény, hogy a nagyszerű középkategóriás családi egyterű utódja egy nagyzoló, de szűkebb SUV lett (a kompakt Touran még kapható, idestova tíz éve). Maga a koncepció pedig azóta sem változott, csak a név: Tiguan Allspace helyett már Tayron néven forgalmazzák az aktuális, immár második generációs SUV hosszított és hétüléses változatát. E modell az MQB evo platformra épül, és hajszál híján 4,8 méteres hosszával, illetve 2,15 méteres szélességével egész nagy, de még nem kezelhetetlenül óriási. Szépen illeszkedik a formája a gyártó aktuális arculatába, és szokás szerint semmi megosztó nincs benne, befogadható, emészthető. 

Feltűnő formák és (részben) rehabilitált gombok

Egyedül a fényei formabontóak: az elöl-hátul világító VW-embléma az utóbbi idők egyik leglátványosabb újítása, és a magasra húzott fényszórók is bonyolult, izgalmas mintázatúak. A Volkwagennél az R-line olyan, mint a BMW-nél az M-Packet, vagyis a sportos kinézetet bármikor lehet párosítani akár alapmotorizáltsággal is, és meg kell hagyni, hogy a Tayron a módosított R lökhárítókkal sokkal vadabbul néz ki, mint az alap Life kivitel. Van benne valami kivagyiság is, többnek szeretné mutatni magát, mintha a prémium kategóriával szeretne szemezni. Mindezek után kijózanító nyitáskor a kihajló tükrök nyikorgása, ez állítólag minden Tayron, de még a testvérmodell, Kodiaq esetében is valamilyen gyártási hibából adódóan jelen van.

Sokat dob megjelenésén az R-Line csomag, de a tükrök hangosan csukódnak
 Fotó: Stefler Balázs

Szerencsére a beltér valóban igényes, tényleg odafigyeltek, hogy ahova nyúlunk, ott finom, minőségi anyagokkal találkozzunk. Az R-Line felszereltségnél a bőven jutott bele alcantara is, az egész műszerfalat ezzel borították, nagyon kellemes érzés végigsimítani.  

Hagyományos felosztású a műszeregység, de persze minden digitális.

Nagy örömünkre a fizikai gombokat is újra felfedezték, a korábbi generáció kormányon lévő érintőgombjai, vagy a menüből állítható klíma sokat rontottak a használhatóságon. Itt viszont már jobban átgondolták a kezelhetőséget: középre került egy kis digitális kijelzővel ellátott tekerőgomb is, amire többféle funkciót is rá lehet programozni, és a hőfok is kapott egy önálló, megvilágított csúszkát az érintőképernyő alatt. 

Továbbra is kevés a gomb (főleg a kormányra jutottak), de sokat javítottak a kezelhetőségen
 Fotó: Stefler Balázs

Logikus a multimédia menüje, sokféle adatot és funkciót lehet innen állítani, de a műszerfali is személyre szabható. Vannak előre programozott hangulatok, ilyenkor a belső LED fények, a zene és akár a menetmód is változnak. Egy billenthető középső polc alá került két vezetéknélküli töltő, és persze a telefontükrözéshez sem kell kábelt használni. Ha nagy a család és a Sharan a mérce, akkor ez érezhetően szűkebb és sötétebb is a keskeny ablakok miatt, de az öt üléssel 850, héttel pedig 340 literes csomagtér nehezen mondható kicsinek. A fő különbség talán a Tayron középső sora, ahol 60/40 arányban dönthető csak az üléstámla, és valójában két főre van formázva a pad, ellentétben a klasszikus egyterűek három különálló és önállóan is mozgatható székével. 

Hét ülésel sem jelképes a csomagtartó, hattal pedig utazáshoz is használható a Volkswagen Tayron
Fotó: Stefler Balázs

Dízelmotorral és adaptív gátlókkal az igazi

Ami a motorkínálatot illeti, az alap dízel 150 lóerős, de mi az erősebbiket próbáltuk, 193 lóerővel, 400 Nm nyomatékkal és összkerékhajtással. Utóbbi bizonyos módoknál (off-road) mindkét tengelyt fixen hajtja, amúgy automatikusan osztja el (megfelelő tapadásnál alapvetően előre) a nyomatékot. Furcsának tűnhet, de üdítő volt a sok elektromos vagy valami apró benzinessel megtámogatott plug-in hibrid után egy őszinte dízelmotort próbálni. Bízom benne, hogy a VW tanult a hibájából, nem derül majd ki róla valami szoftveres turpisság, hogy az őszinte szót idézőjelbe kelljen tenni. Gyorsan reagál a TDI a gázpedál rezdüléseire és nem tolakodó a hangja sem, de alacsony sebességnél folyamatosan emlékeztet rá, hogy gázolajat kér majd tankoláskor.

Optimális a nagy testbe a 400 Nm nyomatékú, EA288 evo gyári kódú dízelmotor
Fotó: Stefler Balázs

Minden Tayront hétfokozatú, olajos DSG-váltóval szerelnek, ami a nyugodt vezetési stílushoz passzol, de sietségnél idegesen kezd fel-le kapcsolgatni. Az együtt töltött első nap végén üzenet érkezet a dinamikus kanyarfényszóró hibájáról, majd többször is eltűnt és visszatért. Szoftveres problémára gyanakszom, amit nem esett jól egy új autónál látni, ennek ellenére kiválóan teljesített a német SUV a családi nyaraláson. 

Először is, kiemelkedően kényelmesek hosszú távon az első fotelek,

ehhez sokat hozzátett a sok beállítási lehetőséggel rendelkező masszázsfunkció. A középső sor 18 centit tologatható előre-hátra, így négy gyerek elfér hátul és a leghátsó sor sem teljesen használhatatlan, ráadásul jut oda szellőzés, pohártartó és meglepetésre némi lábtér is. 

Kellően tágas és praktikus, még ha nem is annyira, mint a buszlimuzinok (egyterűek)
Fotó: Stefler Balázs

Sok apró rekeszbe lehet pakolni, és a csomagtér síkja alatt is van egy kisebb gödör. A szűk ablakok miatti sötétséget ellensúlyozza a szép nagy (és nyitható!) üvegtető, szóval, ha nem is könnyen, de nagycsalásoként is találtunk elég életteret. További előny, hogy a feláras DCC Pro nevű adaptív futómű folyamatosan reagál az útviszonyokra, valóban nagyon kellemes rugózást biztosít és hatékonyan kezel bármilyen úthibát. Kiválóan működött a Travel Assist nevű fejlett vezetéstámogató rendszer, ami adaptív tempomatból, sávtartó automatikából, holttér- és fáradtságfigyelőből plusz egy sor apróbb asszisztensből áll. Hosszú úton kevés ennyire kényelmes autót vezettem még, 600 kilométer után is kipihenten tudtam kiszállni belőle.

Magas szinten áll a futómű tudása, különösen a feláras adaptív gátlókkal
Fotó: Stefler Balázs

Fogyasztás és alapár: megéri a Volkswagen Tayron?

Meglepetést okozott a fogyasztás, pedig sejtettem, hogy nem kell majd gyorshitelt felvennem az üzemanyagköltségek miatt. Teljes utunkon, hat személlyel, megpakolva, hegyen-völgyön át 5,8 liter lett az átlag, és ezt nem a számítógépnek kell elhinni: papíron osztottam-szoroztam, tényleg érdekelt. Mindez kiváló eredmény, azt pedig már alig merem említeni, hogy egy 200 kilométeres országúti szakaszon 4 liter alatti értékeket is mértem. Kétségtelenül vannak komoly előnyei a villanyautóknak, szeretem a csendes benzineseket és a plug-in hibrideket sem tartom zsákutcának, de újfent fényesem beigazolódott, hogy hosszútávra máig a dízel a legoptimálisabb megoldás. Éppen ezért kell megadni a vevőknek az igényeikhöz illő választás lehetőségét.

Hogyan tudnék élni nélküled? A lámpákat összekötő csík mellett az embléma is világít
Fotó: Stefler Balázs

Szokás szerint olcsóbb a rokon Skoda Kodiaq, de a Tayron benzines alapváltozata (1.5 TSI) sem mondható drágának akciósan 16,2 millió forintért. A hozzá jobban illő dízel és a 120 kilométeres elektromos hatótávot ígérő plug-in hibrid is nagyjából 19 milliótól indul, míg az elég rendesen felextrázott R-line tesztautó ára valamivel 26 millió forint felett áll meg. Erős versenytárs lehet a 2,2-es dízel Kia Sorento, illetve a kifinomult és takarékos 3,3 literes hathengeressel felszerelt Mazda CX-80, pláne, hogy azonos felszereltségnél mindkettő olcsóbb a vele összevethető Tayronnál nagyjából 1-2 millióval. Mégsem féltem a németeket, mert a rajongótáboruk akkor is VW-t vesz, amikor az rosszabb a riválisoknál, ami pedig ez esetben egyáltalán nem mondható el. 

Szerző: dr. Vékey Zoltán

Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
Volkswagen Tayron TDI teszt
1/18 Volkswagen Tayron TDI teszt

 

 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekKína

Kína újra tengeri nagyhatalom

Faggyas Sándor avatarja

A XV. század elején felépítették a világ legnagyobb hadiflottáját, mely hét nagy expedíciót vitt végbe nyugat felé.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu