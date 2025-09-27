Két üléssel több lett, maradhat? - Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion teszt

Nem indult jól a közös utunk a Tayronnal: nyikorgó tükrökkel, majd az első nap végén műszerfali hibaüzenettel örvendeztetett meg. Mégis, 3000 kilométerrel később úgy szálltam ki belőle, hogy aligha tudtam volna jobb autót választani a családi nyaralásunkhoz. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb vessünk egy pillantást arra, mit fán terem ez a SUV! Nagyjából egy évtized kellett ahhoz, hogy a VW kijöjjön a gödörből, ahova a dízelbotrány, majd a villanyautógyártás kezdeti nehézségei lökték. Mára új stratégia rajzolódott ki: az ész nélküli elektromosítás helyett inkább kiegyensúlyozott flottát építenek, melyben a különféle hibridek, a benzinesek és a dízelek sem megtűrt koloncok, hanem különböző igényekre adott igényes válaszok.

Tessék választani: benzin- és dízelmotorral, illetve plug-in hibridként is elérhető

Fotó: Stefler Balázs

Egyterűek helyett meghosszabbított SUV-ok

És akad itt egy másfajta felhasználói szempont is. Sosincs könnyű helyzetben, aki sok utast akar szállítani, négygyerekes apaként nekem mindig kihívást jelent az autóválasztás. A Transporter méretű buszok feleslegesen nagyok a sok városi használatra, a SUV-ok általában szűkösek, a Caddy-szerű kishaszonjárműből faragott megoldások pedig sokszor kényelmetlenek. Az egyterűt a franciák találták fel, de részeben a németek juttatták a csúcsra a Sharan/Alhambra párossal, nekünk is egy ilyen van, számunkra ez az optimális választás. Néhány éve viszont kivezették, és helyette a közepes városi terepjáró, a Tiguan hétüléses, Allspace nevű változata maradt, ami valójában csak négy főnek volt hosszútávon kényelmes, persze jó sok csomag is befért mögéjük.

Továbbra is nagyon közeli rokona a Tiguannak, ami látszik is rajta, de a típusnév már önálló

Fotó: Stefler Balázs

Jól mutatja az aktuális divatot, és talán az európai gyerekvállalási kedv hanyatlását is a tény, hogy a nagyszerű középkategóriás családi egyterű utódja egy nagyzoló, de szűkebb SUV lett (a kompakt Touran még kapható, idestova tíz éve). Maga a koncepció pedig azóta sem változott, csak a név: Tiguan Allspace helyett már Tayron néven forgalmazzák az aktuális, immár második generációs SUV hosszított és hétüléses változatát. E modell az MQB evo platformra épül, és hajszál híján 4,8 méteres hosszával, illetve 2,15 méteres szélességével egész nagy, de még nem kezelhetetlenül óriási. Szépen illeszkedik a formája a gyártó aktuális arculatába, és szokás szerint semmi megosztó nincs benne, befogadható, emészthető.