Két üléssel több lett, maradhat? - Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion teszt

Nem indult jól a közös utunk a Tayronnal: nyikorgó tükrökkel, majd az első nap végén műszerfali hibaüzenettel örvendeztetett meg. Mégis, 3000 kilométerrel később úgy szálltam ki belőle, hogy aligha tudtam volna jobb autót választani a családi nyaralásunkhoz. De ne szaladjunk ennyire előre, előbb vessünk egy pillantást arra, mit fán terem ez a SUV! Nagyjából egy évtized kellett ahhoz, hogy a VW kijöjjön a gödörből, ahova a dízelbotrány, majd a villanyautógyártás kezdeti nehézségei lökték. Mára új stratégia rajzolódott ki: az ész nélküli elektromosítás helyett inkább kiegyensúlyozott flottát építenek, melyben a különféle hibridek, a benzinesek és a dízelek sem megtűrt koloncok, hanem különböző igényekre adott igényes válaszok.
Egyterűek helyett meghosszabbított SUV-ok
És akad itt egy másfajta felhasználói szempont is. Sosincs könnyű helyzetben, aki sok utast akar szállítani, négygyerekes apaként nekem mindig kihívást jelent az autóválasztás. A Transporter méretű buszok feleslegesen nagyok a sok városi használatra, a SUV-ok általában szűkösek, a Caddy-szerű kishaszonjárműből faragott megoldások pedig sokszor kényelmetlenek. Az egyterűt a franciák találták fel, de részeben a németek juttatták a csúcsra a Sharan/Alhambra párossal, nekünk is egy ilyen van, számunkra ez az optimális választás. Néhány éve viszont kivezették, és helyette a közepes városi terepjáró, a Tiguan hétüléses, Allspace nevű változata maradt, ami valójában csak négy főnek volt hosszútávon kényelmes, persze jó sok csomag is befért mögéjük.
Jól mutatja az aktuális divatot, és talán az európai gyerekvállalási kedv hanyatlását is a tény, hogy a nagyszerű középkategóriás családi egyterű utódja egy nagyzoló, de szűkebb SUV lett (a kompakt Touran még kapható, idestova tíz éve). Maga a koncepció pedig azóta sem változott, csak a név: Tiguan Allspace helyett már Tayron néven forgalmazzák az aktuális, immár második generációs SUV hosszított és hétüléses változatát. E modell az MQB evo platformra épül, és hajszál híján 4,8 méteres hosszával, illetve 2,15 méteres szélességével egész nagy, de még nem kezelhetetlenül óriási. Szépen illeszkedik a formája a gyártó aktuális arculatába, és szokás szerint semmi megosztó nincs benne, befogadható, emészthető.