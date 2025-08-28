A Volkswagen bemutatta az utolsó modelljét, amibe még benzint kell tankolni

Az itthon is népszerű Volkswagen T-Roc második generációja merészebb megjelenéssel, teljesen átdolgozott belső térrel és vadonatúj öntöltő hibrid hajtáslánccal mutatkozott be. A Golf-alapú kompakt crossover – amelyből 2017-es bevezetése óta több mint kétmillió példány kelt el – második nemzedéke az utolsó új belső égésű motorral hajtott típus, amelyet a Volkswagen piacra dob.

A színválasztékra és keréktárcsákra is igaz a merész, fiatalos stílus – a legnagyobb felnik már 20 colosak

(Fotó: Volkswagen)

Mostani állás szerint minden további modell kizárólag akkumulátoros-elektromos lesz, de ha változik az EU szabályozása (például mégsem valósul meg az új belső égésű motoros autók 2035-től érvényes tiltása), akkor a Volkswagen is alkalmazkodni fog hozzá új belső égésű motoros modellek bemutatásával.

Természetesen az embléma már világít

(Fotó: Volkswagen)

Az új, 4373 mm-es T-Roc 120 mm-rel hosszabb elődjénél, így nagyjából akkora, mint legfőbb riválisai, a Toyota C-HR, a Mazda CX-30 és a Kia Niro. Állítólag az volt a tervezők célja, hogy határozottabb karakterrel rendelkezzen, mint az előző generáció, és jobban különbözzön a technikai alapokat adó Golftól. A két végén körbefutó fénysávok és az új, a Passathoz és a Tiguanhoz hasonló orr-rész miatt tökéletesen illeszkedik a wolfsburgi gyártó mai kínálatába.

Összkerékhajtás csak a kétliteres motorokhoz lesz

(Fotó: Volkswagen)

Novemberben érkezik a kereskedésekbe az új generáció, nagyrészt a már ismerős hajtáslánckínálattal:

az 1,5 literes turbós benzinmotorok 115 és 150 lóerőt adnak le,

utóbbihoz lágy hibrid rendszer is tartozik. Jövőre egy erősebb kétliteres lágy hibrid benzinmotor is elérhető lesz a négykerék-meghajtással kombinálva. Minden változat hétfokozatú duplakuplungos automata sebességváltóval (DSG) lesz felszerelve.

Az egyszerű műszerfalat hangulatvilágítással dobták fel

(Fotó: Volkswagen)

A nagy újdonság a 2026-ban érkező öntöltő hibrid (HEV) hajtáslánc érkezése, amely az első ilyen hajtás a Volkswagen-konszerntől. Ez a T-Rocban debütál, de később más MQB-platformra épülő modellekbe is átkerülhet.

A többfunkciós forgótárcsa a vezetési mód, a hangerő és a belső beállítások változtatására is képes

(Fotó: Volkswagen)

Állítólag hasonló lesz a Toyota öntöltő rendszeréhez, amelyben egy benzinmotor egy kis villanymotorral működik együtt, a nagyfeszültségű akkumulátor pedig a hátsó ülés alatt kap helyet.

A kétféle hajtás külön-külön is képes lesz mozgatni az autót.

Egyelőre titokban maradtak az új hajtásrendszer pontos részletei, de a pletykák szerint 135 vagy 170 lóerővel, és akár 380 Nm nyomatékkal lesz választható.