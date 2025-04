Egy testben két lélek – Jaecoo 7 menetpróba TOP5

1. KLASSZIKUS BENZINES

Alapesetben 1,6-os turbómotorral (145 LE/275 Nm) adják a Jaecoo 7-est, a felszereltségek között érdemi eltérést jelent, hogy a Premium alapszint elsőkerékhajtású, míg az Excklusive már összkerékhajtást is kap terepprogramokkal együtt. Szükségpótkereket találunk a csomagtérpadló alatt, magas hungarocellbetéten helyezik el – ránézésre van hely teljes értékű pótkeréknek is, vagy lehetne sokkal tágasabb is a raktér (csak akkor mozgatható padló kellene, hogy támladöntés után sík legyen a padló). A kezelés nem ad fel rejtvényeket, kapcsoló megnyomására kel életre az erőforrás, előválasztó karral kell kiválasztani a haladási irányt, a megszokott kapcsolókat találjuk az ajtón, a kormányon, egyébként a központi érintőképernyőre kell hagyatkozni.

2. MODERN PLUG-IN HIBRID

Annyira új a plug-in hibrid Jaecoo 7-es, hogy már fehér rendszámmal szerelik mindet. Az 1,5-ös turbómotor (143 LE) és egy villanymotor (204 LE) szállítja a 341 LE/525 Nm rendszerteljesítményt. A 18,3 kWh kapacitású akkumulátor 90 km-es elektromos hatótávolságot ígér, a benzintank 60 literes. Csak felszereltségbeli eltérés van a Premium és Exclusive szintek között, mert a plug-in hibrid modell elsőkerékhajtású. A kezelés már megszokást igényel, például nincs motorindító kapcsoló, hanem a fékre lépve automatikusan menetkész állapotba kerül az autó, a tükörállításhoz a kormányon lévő kapcsolókat lehet használni – feleslegesen bonyolították a dolgokat a benzineshez képest. Azért készítettek teljesen eltérő belső teret a plug-in hibrid modellnek, mert az már az újenergiás járművek közé tartozik, amelynek kínai vásárlói elvárják, hogy a hagyományosnál modernebb – még ha az bonyolultabb is – megoldásokat kapjanak. A csomagtartóban már nincs szükségpótkerék, a padló alatt épp csak a töltőkábelnek és a KRESZ-tartozékoknak jut hely. A kalaptartó fehér hátfala vetítővászonként használható, ha netán azért menne az ember a természetbe, hogy az egyébként otthon is végezhető tévénézéssel töltse az időt.

Fotó: Horvath Miklos

3. TEREPJÁRÓ

Nem káprázik annak a szeme, aki egy-két részletben illetve a belső tér kialakításánál netán land roveres vonásokat fél felfedezni a Jaecoo 7-esen, hiszen a Chery konszern a Jaguar Land Rover helyi partnere, aki nemrég a Freelander nevet is megszerezte, hogy az alatt saját szabadidő-autókat dobjon piacra. Szóval a kínaiak pontosan tudják, mitől lesz jó terepjáró egy szabadidő-autó, amelyet a magyarországi menetpróbán egy rövid pályán mi is megtapasztalhattunk. Egy felhagyott bauxitbányában tapasztalhattuk meg, hogy nagyon merev a karosszéria még terhelésváltásnál is, semmi hang nem utal arra, hogy épp a levegőben az egyik-másik kerék. Nem volt rá szükség, mert nem volt csapadék, de a biztonság kedvéért terepmintás abroncsokkal szerelték a bányába küldött autókat.

4. UTAZÓAUTÓ

Közúton tehettünk meg pár kilométert a plug-in hibrid modellel, amely során kiderült, hogy a rugózás egész jól kezeli a kátyúkat (amelyeket szándékosan nem kerültünk el), nem hallani a motort állandó tempónál. Erős gyorsításnál azért hallani a magas fordulaton dolgozó benzinest – a nap végére már nem maradt energia az akkumulátornak, klasszikus hibridként üzemelt tehát az autó –, de ez így van a hasonló modellekben is. A különösen tágas második sorban kényelmesen el lehet férni, van USB-C csatlakozó is a kütyük táplálásához.

5. ARÁNYOS

Mind a benzines, mind a plug-in hibrid Jaecoo 7-es Premium és Excklusive felszereltséggel jön, de ezek tartalma eltérő. Annyi közös, hogy nem spórolnak az extrákkal, legyen szó kényelmi vagy biztonsági felszerelésekről. Barna belső csak a plug-in hibridhez kérhető, de utóbbihoz nincs összkerékhajtás. A benzines változathoz 1,5 millió forint, a plug-in hibridnél közel 1,6 millió forint bevezetési kedvezményt adnak, előbbi 12 490 000 forintos, utóbbi 14 990 000 forintos indulóáron vihető el – előbbi versenyképes, utóbbi különösen kedvező a vetélytársak árának ismeretében. A garancia hét év 150 ezer kilométer.