Erdőtüzek pusztítanak egész Dél-Európában + videó

A hőmérséklet a héten több helyen meghaladta a 40 °C-ot, rekordmagasságokat érve el Franciaországban és Szlovéniában. Hőhullám és erős szél által táplált erdőtüzek tombolnak egész Európában. Az erdőtüzek idén eddig 440 000 hektárt pusztítottak el, ami a megszokott kétszerese. Szakértők és környezetvédelmi csoportok arra szólítják fel a hatóságokat, hogy fektessenek több forrást a megelőzésre. Spanyolországban több embert is tűzokozás gyanújával vizsgálnak a hatóságok – írta meg a Reuters. Nyugat-Peloponnészoszon a lángok éjszaka Patras városára is átterjedtek, otthonokat, üzleteket és autókat pusztítva el.

Erdőtüzek pusztítanak egész Európában

Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Mire hasonlít? Olyan, mint az ítéletnap. Isten segítsen minket és az itt élőket!

– mondta Giorgos Karvanis, egy önkéntes, aki Athénból Patrasba érkezett, hogy segítsen az oltásban. Görögországban több ezer embert evakuáltak a turisták által látogatott Chios és Zakynthos szigetekről. Korábban írtunk róla, hogy a spanyol hatóságok ezreket evakuáltak a gyorsan terjedő tüzek miatt.