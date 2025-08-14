erdőtűzönkéntes tűzoltóktűzoltóság

Erdőtüzek pusztítanak egész Dél-Európában + videó

Európa déli részén tüzek pusztítanak, házak égtek le és ezrek kényszerültek elmenekülni. Idén eddig 440 000 hektárnyi terület vált az erdőtüzek martalékává, ami a megszokott kétszerese. Görögországban és Spanyolországban több települést kiürítettek, Spanyolországban pedig egy önkéntes tűzoltó életét vesztette.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 19:32
Ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat Spanyolországban
Ezrek kényszerültek elhagyni otthonaikat Spanyolországban Fotó: MIGUEL RIOPA Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hőmérséklet a héten több helyen meghaladta a 40 °C-ot, rekordmagasságokat érve el Franciaországban és Szlovéniában. Hőhullám és erős szél által táplált erdőtüzek tombolnak egész Európában. Az erdőtüzek idén eddig 440 000 hektárt pusztítottak el, ami a megszokott kétszerese. Szakértők és környezetvédelmi csoportok arra szólítják fel a hatóságokat, hogy fektessenek több forrást a megelőzésre. Spanyolországban több embert is tűzokozás gyanújával vizsgálnak a hatóságok – írta meg a Reuters. Nyugat-Peloponnészoszon a lángok éjszaka Patras városára is átterjedtek, otthonokat, üzleteket és autókat pusztítva el.

Erdőtüzek pusztítanak egész Európában
Erdőtüzek pusztítanak egész Európában
Fotó: MIGUEL RIOPA/AFP

Mire hasonlít? Olyan, mint az ítéletnap. Isten segítsen minket és az itt élőket!

 – mondta Giorgos Karvanis, egy önkéntes, aki Athénból Patrasba érkezett, hogy segítsen az oltásban. Görögországban több ezer embert evakuáltak a turisták által látogatott Chios és Zakynthos szigetekről. Korábban írtunk róla, hogy a spanyol hatóságok ezreket evakuáltak a gyorsan terjedő tüzek miatt.

Extrém erdőtűzkockázatnak vagyunk kitéve. Kérem, legyenek nagyon óvatosak!

– mondta Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök. Európa más részein is érvényben maradtak a riasztások: Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Olaszországban és a Balkánon is. Hétfőn egy gyerek hőgutában halt meg Olaszországban. Spanyolországban egy önkéntes tűzoltó súlyos égési sérülések következtében életét vesztette, és több embert kórházba kellett vinni.

Hőhullám és erős szél által táplált erdőtüzek tombolnak egész Európában
Hőhullám és erős szél által táplált erdőtüzek tombolnak egész Európában
Fotó: YANNIS ANDRITSOPOULOS/ANADOLU

Egy 35 éves férfi Nogarejas közelében csapdába esett a lángok között. Ő volt az idei hatodik áldozata a spanyol erdőtüzeknek.

Portugáliában a tűzoltók három nagy erdőtűzzel küzdöttek, köztük Trancoso központi részén. Törökországban több nagy tüzet sikerült megfékezni, köztük Canakkalében és Izmirben. Az Egyesült Királyság egyes részein a negyedik hőhullám sújtja az országot, 33 °C-os hőmérséklettel és borostyán- és sárga színű hőriasztásokkal Anglia egész területén – írja a BBC.

Borítókép: Ezrek kényszerültek elhagyni otthonukat Spanyolországban (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekjegesmedve

Trump, Putyin és a jegesmedve kiakasztja Von der Leyenéket Alaszkában + videó

Bayer Zsolt avatarja

Bayer Zsolt legfrissebb blogbejegyzéséhez az MI is hozzájárult.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu