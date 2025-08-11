hőhullámhőmérséklettűz

Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó

Spanyolország északnyugati részén a forróság és az erős szél következtében gyorsan terjedő erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett evakuálni – közölték a hatóságok. Tájékoztatásuk szerint a lángok veszélybe sodortak egy UNESCO világörökségi helyszínt is.

Magyar Nemzet
2025. 08. 11. 7:37
Tűzoltók munkában Spanyolországban (Fotó: AFP)
Tűzoltók munkában Spanyolországban (Fotó: AFP)
Mintegy négyszáz embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része.

Erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban (Fotó: AFP)
Erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban (Fotó: AFP)

Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye. 

Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik

 – írta az X közösségi portálon.

Erdőtüzekkel küzdenek az északnyugati Galícia és az északi Navarra régiókban is.

Spanyolországot második hete sújtja hőhullám, amelynek során a hőmérséklet számos térségben meghaladja a 40 Celsius-fokot, a kánikula várhatóan legalább csütörtökig tart.

A polgári védelem tűzriadót rendelt el az ország nagy részén, azokon a területeken, ahol magas az erdőtüzek kockázata.
Borítókép: Tűzoltók munkában Spanyolországban (Fotó: AFP)

