Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó

Mintegy négyszáz embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része.
Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye.
Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik
– írta az X közösségi portálon.