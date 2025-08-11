Az erdőtüzek miatt több mint ezer embert kellett kimenekíteni a magyarok kedvenc üdülőhelyén + videó

Mintegy négyszáz embert evakuáltak Carucedo városából és környékéről, további 700-at pedig több településről Las Médulas közelében, egy ősi római aranybányászati területről, amely látványos vörös szikláiról ismert és a világörökség része.

Erdőtüzek pusztítanak Spanyolországban (Fotó: AFP)

Alfonso Manueco, Kasztília és León regionális kormányfője szerint több tűz is gyújtogatás eredménye.

Kíméletlenek leszünk azokkal szemben, akik az emberek életét és biztonságát, valamint történelmi és természeti örökségünket veszélyeztetik

– írta az X közösségi portálon.