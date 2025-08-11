autópályarendőrségNémetországpénzbírság

Németországi útra készül? Hatalmas büntetést szedhet össze

Durva száguldás az autópályán. Németországban a felelőtlen sofőr több mint 300 kilométer/órás sebességgel hajtott. Most pár hónapig biztos nem ül a volán mögé. Nyáron a külföldre utazóknak érdemes figyelni a német és a horvát utakon is. Több ezer eurós büntetést is összeszedhet a sofőr, ha nem tartja be a szabályokat.

Kozma Zoltán
2025. 08. 11. 7:05
Sokba kerülhet a száguldozás az autópályán (Fotó: AFP)
Egy autós rekord sebességgel, több mint 320 km/órával száguldozott Németországban, ami több mint 200 km/órával haladta meg a megengedett sebességhatárt. A német rendőrség szerint ez a legmagasabb regisztrált sebesség az útszakaszon.

Németország: óriási bírságot is összeszedhetünk az autópályán (Fotó: AFP)
A gyorshajtó kilétét nem hozták nyilvánosságra. Az elkövető az A2-es autópályán Burg közelében száguldozott. A magdeburgi rendőrség közleménye szerint a sofőrt 900 eurós (körülbelül 340 000 forintos) pénzbírsággal sújtották, két pontot levontak a jogosítványából, és három hónapra eltiltották a vezetéstől.

Németország autópályái világszerte ismertek arról, hogy egyes szakaszokon nincs sebességkorlátozás. A német hatóságok és autós klubok évek óta vitáznak arról, hogy ezt a gyakorlatot fenn kellene-e tartani.

Németországban sem érdemes száguldozni

Fontos megjegyezni azonban, hogy nem minden szakaszon lehet korlátlanul száguldozni. 

A sofőrt olyan útszakaszon mérték be, ahol 120 km/órás sebességkorlátozás van érvényben.

Korábban a lapunk arról is írt, hogy a horvátországi üdülés könnyen kellemetlen fordulatot vehet. Hatalmas bírsággal találhatjuk szemben magunkat, ha a volán mögött nem tartjuk be a szabályokat. Akár több ezer eurós büntetés is lehet a szabályszegők „jutalma”.

Fontos híreink

