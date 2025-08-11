Németországi útra készül? Hatalmas büntetést szedhet össze

Egy autós rekord sebességgel, több mint 320 km/órával száguldozott Németországban, ami több mint 200 km/órával haladta meg a megengedett sebességhatárt. A német rendőrség szerint ez a legmagasabb regisztrált sebesség az útszakaszon.

Németország: óriási bírságot is összeszedhetünk az autópályán (Fotó: AFP)

A gyorshajtó kilétét nem hozták nyilvánosságra. Az elkövető az A2-es autópályán Burg közelében száguldozott. A magdeburgi rendőrség közleménye szerint a sofőrt 900 eurós (körülbelül 340 000 forintos) pénzbírsággal sújtották, két pontot levontak a jogosítványából, és három hónapra eltiltották a vezetéstől.

Porsche driver clocks 199MPH on Germany’s infamous Autobahn https://t.co/BEyIvkbGon pic.twitter.com/XNzkxtCora — New York Post (@nypost) August 9, 2025

Németország autópályái világszerte ismertek arról, hogy egyes szakaszokon nincs sebességkorlátozás. A német hatóságok és autós klubok évek óta vitáznak arról, hogy ezt a gyakorlatot fenn kellene-e tartani.