TrumpPutyinalaszka

Így készül Trump és Putyin a találkozóra

Mind az orosz, mind pedig az amerikai elnök készül már a találkozóra a színfalak mögött. A hírek szerint Vlagyimir Putyin szövetségeseivel egyeztetett, míg Donald Trump szakértőkkel készül.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 20:05
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
Pénteken, túlzás nélkül mondhatjuk, hogy történelmi találkozóra kerül sor Alaszkában. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozójára azonban nemcsak a szolgálatok készülnek, hanem a két elnök is. 

Trump és Putyin már készülnek
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A Skynewsnak nemrég arról számolt be Fred Fleitz Donald Trump egy korábbi tanácsadója, hogy szerinte az amerikai elnök jelenleg is készül. A felkészülés szempontjából pedig sosem hagyja ki az olvasást – emelte ki Fleitz. Trump ezek mellett várhatóan beszél majd minden érintett  szakértővel, akivel úgy érzi, hogy szükség van egyeztetésre. 

Ezek mellett azonban Fleitz szerint, habár Trump megállapodásra hajt, ezúttal nem fog Putyinnak elnézni semmilyen játszmázást. 

A tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, helyi idő szerint 11.30-kor kezdik meg tárgyalásaikat az alaszkai Anchorage városában. Magyar idő szerint ez 21.30-at jelent. A megbeszélés az Elmendorf–Richardson katonai bázison lesz.

Putyin telefonált

A hírek szerint az orosz küldöttség listája már meg is van. Putyin mellett lesz:

  • Szergej Lavrov külügyminiszter,
  • Andrej Belouszov védelmi miniszter,
  • Anton Sziluanov pénzügyminiszter ,
  • Kirill Dmitrijev, a Kreml fő amerikai tárgyalója.

Putyin szövetségeseivel is egyeztetett, miután nemrég telefonon beszélt Hszi Csin-ping kínai elnökkel, akit a közlés szerint tájékoztatott az ukrán háború állásáról és az amerikai elnökkel való találkozásról. 

Ezek mellett az orosz elnök tájékoztatta az orosz állami vezetőket az ukrán küldöttséggel folytatott kétoldalú tárgyalásokról, és azt hangoztatta, hogy Trump-kormányzat erőteljes erőfeszítéseket tesz annak érekében, hogy létrejöjjenek a hosszú távú béke feltételei. Putyin nem zárta ki, hogy a következő lépés az Egyesült Államokkal való kapcsolatokban egy megállapodás lehet a hadászati támadófegyverek korlátozása terén – közölte Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. 

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)

