Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump

A tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, helyi idő szerint 11.30-kor kezdik meg tárgyalásaikat az alaszkai Anchorage városában. Magyar idő szerint ez 21.30-at jelent. A megbeszélésre az Elmendorf–Richardson katonai bázison kerül sor, jelentette a RIA Novosztyi.
Usakov tájékoztatása szerint a program már végleges:
A felek először négyszemközt tárgyalnak, majd delegációik részvételével folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások munkaebéd mellett folytatódnak. A találkozó elején mindkét elnök rövid nyilatkozatot tesz. A csúcstalálkozó időtartama attól függ, hogyan halad a diskurzus. A megbeszélések lezárását közös sajtótájékoztató követi.
A központi napirendi pont az ukrajnai konfliktus rendezése lesz.
Orosz részről a delegációban öt fő vesz részt: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint maga Usakov.
A találkozó és a megbeszélések után az orosz küldöttség azonnal visszatér Moszkvába.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
