Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump

Usakov tájékoztatása szerint a program már végleges:

A felek először négyszemközt tárgyalnak, majd delegációik részvételével folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások munkaebéd mellett folytatódnak. A találkozó elején mindkét elnök rövid nyilatkozatot tesz. A csúcstalálkozó időtartama attól függ, hogyan halad a diskurzus. A megbeszélések lezárását közös sajtótájékoztató követi.

A központi napirendi pont az ukrajnai konfliktus rendezése lesz.

Orosz részről a delegációban öt fő vesz részt: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint maga Usakov.

A találkozó és a megbeszélések után az orosz küldöttség azonnal visszatér Moszkvába.