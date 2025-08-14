PutyinTrump-PutyinprogramalaszkaTrumpdelegációtalálkozó

Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump

A találkozó központi témája az ukrajnai válság rendezése lesz – közölte Jurij Usakov, az orosz elnök tanácsadója.

Szabó István
Forrás: RIA Novosztyi2025. 08. 14. 11:51
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
A tervek szerint Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök augusztus 15-én, helyi idő szerint 11.30-kor kezdik meg tárgyalásaikat az alaszkai Anchorage városában. Magyar idő szerint ez 21.30-at jelent. A megbeszélésre az Elmendorf–Richardson katonai bázison kerül sor, jelentette a RIA Novosztyi.

Putyin
Donald Trump amerikai elnök kezet fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a helsinki találkozójuk előtt, 2018. július 16-án (Fotó: Sputnik/Alexey Nikolsky)

Usakov tájékoztatása szerint a program már végleges:

A felek először négyszemközt tárgyalnak, majd delegációik részvételével folytatják a megbeszéléseket. A tárgyalások munkaebéd mellett folytatódnak. A találkozó elején mindkét elnök rövid nyilatkozatot tesz. A csúcstalálkozó időtartama attól függ, hogyan halad a diskurzus. A megbeszélések lezárását közös sajtótájékoztató követi.

A központi napirendi pont az ukrajnai konfliktus rendezése lesz. 

Orosz részről a delegációban öt fő vesz részt: Szergej Lavrov külügyminiszter, Andrej Belouszov védelmi miniszter, Kirill Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap vezetője, Anton Sziluanov pénzügyminiszter, valamint maga Usakov.

A találkozó és a megbeszélések után az orosz küldöttség azonnal visszatér Moszkvába.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök kezet fognak a 2018. július 16-i helsinki találkozójuk előtt (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)
 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

