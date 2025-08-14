Trump ezt ajánlja Putyinnak, kiszivárogtak a részletek

A két vezető pénteken találkozik Alaszkában, Anchorage városában, ahová Trump több, Moszkva számára pénzügyileg vonzó ajánlattal érkezik.

A tervek között szerepel az alaszkai természeti erőforrások egy részének megnyitása Oroszország előtt, bizonyos amerikai szankciók feloldása az orosz repülőgépipar ellen, valamint hozzáférés biztosítása az oroszok által jelenleg megszállt ukrán területek ritkaföldfém-lelőhelyeihez. Ukrajna a világ lítiumkészleteinek mintegy tíz százalékával rendelkezik, két legnagyobb lelőhelye pedig orosz kézen van.

Gazdasági alku a tűzszünetért

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter állítólag kulcsszereplője az egyeztetéseknek, amelyek célja, hogy gazdasági engedményekkel gyorsítsák fel egy tűzszünet megkötését. Az egyik opció a lítium- és ritkaföldfém-kitermelésben való orosz részvétel, amely Washington szerint az amerikai–ukrán nyersanyag-egyezmény mellett is megvalósítható lenne, ha Moszkva együttműködik.

Trump emellett fontolgatja az orosz repülőgépipar alkatrészimportjának engedélyezését, amelyet a 2022-es invázió óta szigorú szankciók sújtanak. A szektor állapota romlik: közel 30 százalékát a nyugati gyártású gépeknek néhány éven belül leállíthatják alkatrészhiány miatt.

Az orosz repülőgépekre vonatkozó szankciók feloldása jövedelmezőnek bizonyulhat az amerikai Boeing gyártó számára. Az Airbus és a Boeing által uralt több mint 700 repülőgépből álló flottával az orosz légitársaságok visszatérhetnek az amerikai beszállítókhoz kritikus alkatrészek és karbantartás céljából.