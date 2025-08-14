Donald Trump amerikai elnök kész felajánlani Vlagyimir Putyinnak hozzáférést ritkaföldfémekhez és más gazdasági lehetőségekhez, hogy ösztönözze az ukrajnai háború lezárására – értesült a The Telegraph.
Trump ezt ajánlja Putyinnak, kiszivárogtak a részletek
Az amerikai elnök Moszkva számára vonzó gazdasági ösztönzőkkel próbálná rávenni Oroszországot az ukrajnai háború befejezésére.
A két vezető pénteken találkozik Alaszkában, Anchorage városában, ahová Trump több, Moszkva számára pénzügyileg vonzó ajánlattal érkezik.
A tervek között szerepel az alaszkai természeti erőforrások egy részének megnyitása Oroszország előtt, bizonyos amerikai szankciók feloldása az orosz repülőgépipar ellen, valamint hozzáférés biztosítása az oroszok által jelenleg megszállt ukrán területek ritkaföldfém-lelőhelyeihez. Ukrajna a világ lítiumkészleteinek mintegy tíz százalékával rendelkezik, két legnagyobb lelőhelye pedig orosz kézen van.
Gazdasági alku a tűzszünetért
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter állítólag kulcsszereplője az egyeztetéseknek, amelyek célja, hogy gazdasági engedményekkel gyorsítsák fel egy tűzszünet megkötését. Az egyik opció a lítium- és ritkaföldfém-kitermelésben való orosz részvétel, amely Washington szerint az amerikai–ukrán nyersanyag-egyezmény mellett is megvalósítható lenne, ha Moszkva együttműködik.
Trump emellett fontolgatja az orosz repülőgépipar alkatrészimportjának engedélyezését, amelyet a 2022-es invázió óta szigorú szankciók sújtanak. A szektor állapota romlik: közel 30 százalékát a nyugati gyártású gépeknek néhány éven belül leállíthatják alkatrészhiány miatt.
Az orosz repülőgépekre vonatkozó szankciók feloldása jövedelmezőnek bizonyulhat az amerikai Boeing gyártó számára. Az Airbus és a Boeing által uralt több mint 700 repülőgépből álló flottával az orosz légitársaságok visszatérhetnek az amerikai beszállítókhoz kritikus alkatrészek és karbantartás céljából.
Stratégiai ajánlatok és geopolitikai célok
Az amerikai elnök felvetette, hogy Oroszország részesedést kaphatna a Bering-szoros térségében lévő, jelentős olaj- és gázkészletek kiaknázásában. Ez a térség stratégiai jelentőséggel bír Moszkva számára, mivel az orosz gáztermelés 80 százaléka az Északi-sarkvidéken zajlik.
Európai kormányzati források szerint az ilyen jellegű ajánlatok elfogadhatók lehetnek, ha nem úgy tálalják őket, mint Putyin jutalmazását.
„A lényeg az, hogy a közvélemény számára elfogadható módon legyenek bemutatva” – mondta egy tisztviselő.
Felmerült egy izraeli mintájú megoldás is, amelyben Oroszország katonai és gazdasági ellenőrzést gyakorolna a megszállt ukrán területek felett saját adminisztrációval, hasonlóan Ciszjordánia helyzetéhez. Ezt Steve Witkoff, Trump különmegbízottja is megvitatta orosz tárgyalópartnerekkel.
Óvatos várakozások a csúcs előtt
A Fehér Ház visszafogja a várakozásokat, „felmérő találkozóként” jellemezve a pénteki csúcsot. Trump úgy fogalmazott, „már az első két percben” látni fogja, hogy Putyin komolyan gondolja-e a békét.
Európai diplomaták szerint azonban az orosz vezető háborús céljai – Zelenszkij kormányának megbuktatása és oroszbarát rezsim beültetése – nem változtak.
A Kreml hivatalosan az orosz–amerikai kapcsolatok szélesebb körű megbeszélésének nevezi a találkozót, különösen a kereskedelmi együttműködés erősítésére összpontosítva. Trump a találkozó előtti nyilatkozatában hangsúlyozta: mindenki egyetért abban, hogy a háborúnak véget kell vetni, és ő ennek érdekében dolgozik.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fognak (Fotó: AFP/Yuri Kadobnov)
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós megosztotta az amerikai jelentést.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott.
Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump
A találkozó után Putyin azonnal visszatér Moszkvába.
Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó
A miniszterelnök egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
