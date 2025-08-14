Trump: „Nagyon súlyos következmények” várnak Putyinra, ha nem egyezik bele tűzszünetbe

Trump pénteken Anchorage-ban találkozik az orosz elnökkel.

Az amerikai elnök kijelentése egy, Keir Starmerrel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetést követően hangzott el. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy ha az alaszkai megbeszélés jól sikerül, hamarosan megszervezne egy második csúcstalálkozót, ezúttal Zelenszkij részvételével.

„Ha az első jól megy, szinte azonnal megtartanánk a másodikat” – mondta Trump a washingtoni sajtónak. Időpontot azonban nem jelölt meg.

Európa üzenete: nincs területi engedmény

A videókonferencián, amelyen Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és más európai vezetők is részt vettek, a fő üzenet az volt: a határokat nem lehet erővel megváltoztatni, és a tárgyalásoknak szilárd biztonsági garanciákat kell biztosítaniuk Ukrajnának.

Merz hangsúlyozta: a helyes sorrend egy 30 napos tűzszünet, majd érdemi béketárgyalások.

Our talks with friends and partners have been excellent.



There is real hope for peace in Ukraine. We want President Trump to succeed in Alaska — and we Europeans are doing everything we can to set these talks on the right track. pic.twitter.com/bMIYtIjIlS — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) August 13, 2025

Trump a beszélgetésen megnyugtatta partnereit, hogy célja a tűzszünet elérése, és nem tesz területi engedményeket Ukrajna bevonása nélkül. A NATO főtitkára, Mark Rutte szerint a döntés most Oroszország kezében van.

Aggodalmak Trump stílusa miatt

Az európai vezetők attól tartanak, hogy Trump – aki kampányában azt ígérte, „könnyen véget vet” a háborúnak – engedményeket tehet Moszkvának Ukrajna szuverenitásának rovására. A találkozót megelőzően Zelenszkij Berlinben Friedrich Merz német kancellár mellett állva hangsúlyozta Ukrajna álláspontját.