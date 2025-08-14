Donald Trump szerdán figyelmeztette Vlagyimir Putyint, hogy „nagyon súlyos következményekkel” kell szembenéznie, amennyiben az alaszkai csúcstalálkozón nem hajlandó beleegyezni az ukrajnai háború tűzszünetébe, írja a The Guardian.
Trump: „Nagyon súlyos következmények” várnak Putyinra, ha nem egyezik bele tűzszünetbe
Donald Trump szerint a sikeres alaszkai találkozó esetén gyorsan megszervezné egy háromoldalú csúcsot Volodimir Zelenszkijjel is. A mindenből kimaradók koalíciója a pálya széléről sikoltozik.
Trump pénteken Anchorage-ban találkozik az orosz elnökkel.
Az amerikai elnök kijelentése egy, Keir Starmerrel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel és más európai vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetést követően hangzott el. Trump azt is kilátásba helyezte, hogy ha az alaszkai megbeszélés jól sikerül, hamarosan megszervezne egy második csúcstalálkozót, ezúttal Zelenszkij részvételével.
„Ha az első jól megy, szinte azonnal megtartanánk a másodikat” – mondta Trump a washingtoni sajtónak. Időpontot azonban nem jelölt meg.
Európa üzenete: nincs területi engedmény
A videókonferencián, amelyen Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár és más európai vezetők is részt vettek, a fő üzenet az volt: a határokat nem lehet erővel megváltoztatni, és a tárgyalásoknak szilárd biztonsági garanciákat kell biztosítaniuk Ukrajnának.
Merz hangsúlyozta: a helyes sorrend egy 30 napos tűzszünet, majd érdemi béketárgyalások.
Trump a beszélgetésen megnyugtatta partnereit, hogy célja a tűzszünet elérése, és nem tesz területi engedményeket Ukrajna bevonása nélkül. A NATO főtitkára, Mark Rutte szerint a döntés most Oroszország kezében van.
Aggodalmak Trump stílusa miatt
Az európai vezetők attól tartanak, hogy Trump – aki kampányában azt ígérte, „könnyen véget vet” a háborúnak – engedményeket tehet Moszkvának Ukrajna szuverenitásának rovására. A találkozót megelőzően Zelenszkij Berlinben Friedrich Merz német kancellár mellett állva hangsúlyozta Ukrajna álláspontját.
További Külföld híreink
Zelenszkij szerint az élőerőarány három az egyhez Oroszország javára, míg a tüzérségben a különbség 2,4-szeres. Kijelentette: az ukrán hadsereg nem mond le önként Donyeckről és Luhanszkról, míg Moszkva legalább négy ukrán régió bekebelezését követeli.
Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Alekszej Fagyejev jelentéktelennek nevezte az európai konzultációkat. Moszkva szerint az alaszkai találkozón nemcsak Ukrajna, hanem a teljes orosz–amerikai kapcsolatrendszer napirenden lesz. A tárgyaláson Szergej Lavrov orosz külügyminiszter is jelen lesz.
Az angol lap arra is emlékeztetett, Orbán Viktor kijelentette: „Oroszország megnyerte a háborút, Ukrajna elvesztette.”
Orbán Viktor szerint csak az a kérdés, hogy „mikor és milyen körülmények között ismeri el az ukránokat támogató Nyugat, hogy ez megtörtént, és milyen következményekkel jár”.
További Külföld híreink
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 15-én találkozik Alaszkában (Fotó: AFP/Brendan Smialowski )
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós megosztotta az amerikai jelentést.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott.
Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump
A találkozó után Putyin azonnal visszatér Moszkvába.
Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó
A miniszterelnök egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Jelentés készült a Kijev által elkövetett kegyetlenségekről
Szánthó Miklós megosztotta az amerikai jelentést.
Zelenszkij lelepleződött – ezért nem lesz ott a csúcstalálkozón
Ukrajna volt miniszterelnöke nyilatkozott.
Megvan, hogy pontosan mikor találkozik Putyin és Trump
A találkozó után Putyin azonnal visszatér Moszkvába.
Orbán Viktor: A világ legerősebb családtámogatási rendszere működik Magyarországon + videó
A miniszterelnök egy új videóval jelentkezett a közösségi oldalán.