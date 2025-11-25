Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona

Segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt az a 30 éves férfi, aki után a rendőrség hajtóvadászatot indított – értesült a Blikk. A portál információi szerint a vétkes sofőr ellen korábban is több eljárás indult, a családtagjai szerint régóta kábítószerfüggő Duka Sándor, és az életüket is megkeserítette. A balesetben, amit hétfőn okozott, egy 25 éves kismama vesztette életét.
Mindössze fél percen múlt, hogy hazaérjen a száz méterre lévő otthonába Boglárka. A fiatal lány az anyósülésen utazott, az autót a 63 éves édesapja vezette. Azt írják, Duka Sándornak, aki a balesetet okozta, még jogosítványa sem volt. A szomszédja azt mondta, gyerekkora óta ismeri a gázolót, aki az iskolát sem fejezte be, és állítólag Hatvanban több helyre is betört.
Valaki más arról beszélt a portálnak, hogy a férfi egyszer ellopta az autóját, de nem jutott messze a lopásgátló miatt. Megszólalt Sándor egyik névtelenséget kérő családtagja is, szerinte a férfi akkor kezdett el lecsúszni, amikor az apja meghalt. Ez nagyjából tíz éve történt, azóta Sándor a kábítószerek rabja és a saját családjának életét is megnehezítette. Szó szerint azt mondta:
Sok ügye volt és van is folyamatban Sanyinak, mindenkit átvert, ebből volt pénze és a balesetkor is be volt drogozva. Jogosítványa soha életében nem volt, de ezt a Mercedest valahogy mégis megszerezte.
Hozzáfűzte, a kocsiban Sándor egy ismerőse és a várandós felesége is ott ült, akit, bár a baleset után próbált kirángatni a roncsból, nem sikerült neki, így őt is otthagyta.
Remény a tüdőrákos betegeknek: érdemben javultak a mutatók, országos programot sürgetnek a szakemberek
Reális cél, hogy 2030-ra további 30 százalékkal csökkentsék a magyar tüdőrákos betegek halálozási arányát.
Bóka János: Az európai intézmények ösztönösen továbbra is a háború pártján állnak
Ellenszélbe került a békepártiság Európában.
Új korszak a határvédelemben: páncélos rendőrségi járművek érkeznek a magyar–szerb határra
Mintegy 9,2 milliárd forint értékben fejleszti jármű- és technikai eszközparkját a rendőrség a magyar–szerb határnál.
Orbán Viktor Marco Rossi pozíciójáról: Nix ugribugri!
Rossi a mester! – fogalmazott a miniszterelnök.
