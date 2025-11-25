Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona

A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.

Magyar Nemzet
Forrás: Blikk2025. 11. 25. 15:55
Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt az a 30 éves férfi, aki után a rendőrség hajtóvadászatot indított – értesült a Blikk. A portál információi szerint a vétkes sofőr ellen korábban is több eljárás indult, a családtagjai szerint régóta kábítószerfüggő Duka Sándor, és az életüket is megkeserítette. A balesetben, amit hétfőn okozott, egy 25 éves kismama vesztette életét. 

Mindössze fél percen múlt, hogy hazaérjen a száz méterre lévő otthonába Boglárka. A fiatal lány az anyósülésen utazott, az autót a 63 éves édesapja vezette. Azt írják, Duka Sándornak, aki a balesetet okozta, még jogosítványa sem volt. A szomszédja azt mondta, gyerekkora óta ismeri a gázolót, aki az iskolát sem fejezte be, és állítólag Hatvanban több helyre is betört. 

Valaki más arról beszélt a portálnak, hogy a férfi egyszer ellopta az autóját, de nem jutott messze a lopásgátló miatt. Megszólalt Sándor egyik névtelenséget kérő családtagja is, szerinte a férfi akkor kezdett el lecsúszni, amikor az apja meghalt. Ez nagyjából tíz éve történt, azóta Sándor a kábítószerek rabja és a saját családjának életét is megnehezítette. Szó szerint azt mondta:

Sok ügye volt és van is folyamatban Sanyinak, mindenkit átvert, ebből volt pénze és a balesetkor is be volt drogozva. Jogosítványa soha életében nem volt, de ezt a Mercedest valahogy mégis megszerezte.

Hozzáfűzte, a kocsiban Sándor egy ismerőse és a várandós felesége is ott ült, akit, bár a baleset után próbált kirángatni a roncsból, nem sikerült neki, így őt is otthagyta. 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Áldás...

Bayer Zsolt avatarja

Micsoda áldás, hogy ezek a középkorból itt maradt barbárok átjöttek Európába.

