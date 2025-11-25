Nem az volt a baj, hogy túl sokat járt a szomszédba a borsodi férfi, hanem, amit akkor tett, amikor hozzá mentek

Idén május közepén ismerkedett meg a férfi egy kiskorú lánnyal, akivel Miskolcon egy társásházban laktak. A lány az édesanyjával élt, a vádlottal napi rendszerességgel találkozott, a vádlott a bizalmába férkőzött. Ezt arra használta, hogy megkérdezte tőle, hogy este – amikor már az édesanyja elalszik – átmenne-e hozzá beszélgetni. A lány ebbe beleegyezett, és késő éjszaka átment. A férfi tudta, hogy a sértett tizennegyedik életévét még nem töltötte be.

Az elkövető a lakásba belépő lányt azonnal levetkőztette, ágyra fektette, és a beleegyezésével szexuális cselekményt végzett.