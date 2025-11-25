bűntetteszomszédédesanyaborsodi

Nem az volt a baj, hogy túl sokat járt a szomszédba a borsodi férfi, hanem, amit akkor tett, amikor hozzá mentek

Botrány.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 25. 13:40
társasház,ablak,mysterious
illusztráció Forrás: Pexels
Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen szexuális visszaélés bűntette miatt, aki a szomszédjában lakó tizennegyedik életévét be nem töltött lánnyal szexuális kapcsolatot létesített – adta hírül az ügyészség. 

Idén május közepén ismerkedett meg a férfi egy kiskorú lánnyal, akivel Miskolcon egy társásházban laktak. A lány az édesanyjával élt, a vádlottal napi rendszerességgel találkozott, a vádlott a bizalmába férkőzött. Ezt arra használta, hogy megkérdezte tőle, hogy este – amikor már az édesanyja elalszik – átmenne-e hozzá beszélgetni. A lány ebbe beleegyezett, és késő éjszaka átment. A férfi tudta, hogy a sértett tizennegyedik életévét még nem töltötte be. 

Az elkövető a lakásba belépő lányt azonnal levetkőztette, ágyra fektette, és a beleegyezésével szexuális cselekményt végzett.

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványozta végleges hatályú eltiltását minden olyan foglalkozástól, illetőleg tevékenységtől, amelynek során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

 

