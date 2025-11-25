Nem az volt a baj, hogy túl sokat járt a szomszédba a borsodi férfi, hanem, amit akkor tett, amikor hozzá mentek

Vádat emelt a Miskolci Járási Ügyészség egy férfi ellen szexuális visszaélés bűntette miatt, aki a szomszédjában lakó tizennegyedik életévét be nem töltött lánnyal szexuális kapcsolatot létesített – adta hírül az ügyészség.
Idén május közepén ismerkedett meg a férfi egy kiskorú lánnyal, akivel Miskolcon egy társásházban laktak. A lány az édesanyjával élt, a vádlottal napi rendszerességgel találkozott, a vádlott a bizalmába férkőzött. Ezt arra használta, hogy megkérdezte tőle, hogy este – amikor már az édesanyja elalszik – átmenne-e hozzá beszélgetni. A lány ebbe beleegyezett, és késő éjszaka átment. A férfi tudta, hogy a sértett tizennegyedik életévét még nem töltötte be.
Az elkövető a lakásba belépő lányt azonnal levetkőztette, ágyra fektette, és a beleegyezésével szexuális cselekményt végzett.
Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott azzal, hogy nem bocsátható feltételes szabadságra. Az ügyészség indítványozta végleges hatályú eltiltását minden olyan foglalkozástól, illetőleg tevékenységtől, amelynek során kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.
Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből
Deák Dániel szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak.
A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!
Radics Béla szerint a Tisza-jelöltek méltatlan módon bujkálnak a választók elől, és még egy alapvető politikai vitát sem mernek felvállalni.
Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona
A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.
Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő
Ezt a rendőrség is megerősítette.
