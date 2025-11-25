Követte az idős férfit hazáig, de nem az érdekelte, ami a cekkerében volt

A vádirat szerint februárban a többszörösen büntetett előéletű férfi egy Gödöllő közeli településen meglátta az idős férfit, aki maga után húzta a bevásárlókocsiját. A férfi megállította, kezet fogott vele, azonban a sértett továbbindult az otthona felé, akit az elkövető hazáig követett.

A vádlott a kaput megrongálva bejutott az ingatlanba, majd a nyitott bejárati ajtón keresztül a házba ment. A férfi a sértettől pénzt követelt, aki azonban ellenállt, nem akarta értékeit odaadni. Ekkor a férfi többször ököllel a fején megütötte a sértettet, aki a földre esett. A támadó azzal fenyegette meg áldozatát, hogy ha nem adja oda a pénzét, akkor megöli. A sértett félelmében megmutatta a vádlottnak, hogy pénzét a kredencen lévő pénztárcában tartja. A vádlott elvette a sértett mobiltelefonját és a pénztárcában tartott közel hetvenezer forintját, majd távozott.