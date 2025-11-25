vádlottcekkermobiltelefonbűncselekmény

Követte az idős férfit hazáig, de nem az érdekelte, ami a cekkerében volt

Jobban érdekelte a krendenc tartalma.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 25. 12:48
a kredenc, amelyben a pénztárca volt Forrás: Magyarország Ügyészsége
Minősített rablás bűntette miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség  azzal a férfival szemben, aki egy idős férfit bántalmazott, hogy megszerezze az értékeit – adta hírül az ügyészég.

A vádirat szerint februárban a többszörösen büntetett előéletű férfi egy Gödöllő közeli településen meglátta az idős férfit, aki maga után húzta a bevásárlókocsiját. A férfi megállította, kezet fogott vele, azonban a sértett továbbindult az otthona felé, akit az elkövető hazáig követett.

A vádlott a kaput megrongálva bejutott az ingatlanba, majd a nyitott bejárati ajtón keresztül a házba ment. A férfi a sértettől pénzt követelt, aki azonban ellenállt, nem akarta értékeit odaadni. Ekkor a férfi többször ököllel a fején megütötte a sértettet, aki a földre esett. A támadó azzal fenyegette meg áldozatát, hogy ha nem adja oda a pénzét, akkor megöli. A sértett félelmében megmutatta a vádlottnak, hogy pénzét a kredencen lévő pénztárcában tartja. A vádlott elvette a sértett mobiltelefonját és a pénztárcában tartott közel hetvenezer forintját, majd távozott.

A megtámadott férfi a szomszédtól kért segítséget, aki értesítette a rendőrséget. A férfit még aznap elfogták, és nála megtalálták a telefont, amit a sértettnek visszaadtak. Az ügyészség a jelenleg jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfival szemben végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás, és a bűncselekmény útján szerzett vagyon elkobzását indítványozta. Az ügyészség mértékes indítványa arra az esetre, ha a vádlott a bíróság előkészítő ülésén beismeri a bűncselekmény elkövetését és lemond a tárgyaláshoz való jogáról az, hogy a bíróság 8 év 10 hónap fegyházbüntetésre ítélje és 9 évre tiltsa el a közügyek gyakorlásától.

A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni.

 

