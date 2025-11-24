édesanyakésvasvillaéletveszélynagymama

Késsel és vasvillával támadtak a nagymamára, aki a hétéves unokájával sétált az utcán

Szúrt, aztán megijedt a támadó.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 24. 13:51
Életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség egy férfival szemben, aki vasvillával és késsel támadt rá haragosa édesanyjára – adták hírül

A férfi tavaly július 22-én, délelőtt, esztergomi otthona előtt találkozott a haragosával, ezért indulatos lett, emiatt az ismerős elment onnan. Röviddel ezután az elkövető látta, hogy az utcán arra sétál haragosának édesanyja a hétéves unokájával. A férfi egy vasvillával és egy késsel kiment a háza elé, majd a haragosa iránt érzett dühében rátámadt az asszonyra. A vasvillával a sértett nyaka irányába szúrt, aki védekezett, és a vasvillát ellökte a kezével, eközben a férfi a késsel megszúrta a sértett hónalját. A szúrást követően az elkövető visszaszaladt az otthonába.

A sértett nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, de a szúrás alkalmas volt életveszélyes sérülés okozására. Az ügyészség vádiratában arra tett indítványt, hogy a Tatabányai Törvényszék a férfit börtönbüntetésre és közügyektől eltiltásra ítélje, továbbá kobozza el a kést és a vasvillát.

 

