Késsel és vasvillával támadtak a nagymamára, aki a hétéves unokájával sétált az utcán

A férfi tavaly július 22-én, délelőtt, esztergomi otthona előtt találkozott a haragosával, ezért indulatos lett, emiatt az ismerős elment onnan. Röviddel ezután az elkövető látta, hogy az utcán arra sétál haragosának édesanyja a hétéves unokájával. A férfi egy vasvillával és egy késsel kiment a háza elé, majd a haragosa iránt érzett dühében rátámadt az asszonyra. A vasvillával a sértett nyaka irányába szúrt, aki védekezett, és a vasvillát ellökte a kezével, eközben a férfi a késsel megszúrta a sértett hónalját. A szúrást követően az elkövető visszaszaladt az otthonába.