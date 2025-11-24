Frontálisan összeütközött egy szabályosan közlekedő autóval a taxis, aki a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton 130-135 kilométer per órás sebességgel az előtte haladó autót akarta megelőzni 2020. február 4-én este. Az ütközés olyan durva volt, hogy a szembesávban szabályosan közlekedő autó sofőrje – Halgas Tibor – a helyszínen meghalt. A taxis, aki előzni akart, korábban már többször is hibázott.
Soha többé nem ülhet volán mögé a taxis, aki bekokainozva, a Ferihegyre vezető úton okozta a Fradi bajnokának halálát
Végleges hatállyal eltiltották a járművezetéstől azt a taxist, aki halálos kimenetelű balesetet okozott a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre vezető úton – közölte a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség.
A Budapesti VI–VII. Kerületi Ügyészség vádemelését követően a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság 2024. május 14-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a korábban már több szabálysértési eljárásban is elmarasztalt személyszállító vállalkozót bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében, amelyért
két év fogház fokozatú szabadságvesztésre és öt év közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte.
A határozat ellen az ügyész eltérő jogi minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és a védője tudomásul vette az ítéletet.
Az ügyészi fellebbezés alapján másodfokon eljáró Fővárosi Törvényszék az ügyészi fellebbezésnek részben helyt adva meghozott másodfokú ítéletével a vádlott szabadságvesztését három évre, járművezetéstől eltiltását nyolc évre súlyosította azzal, hogy
a vádlott bűnösségét kábítószer birtoklása vétségében is megállapította.
A másodfokú eljárásban hozott ítélet ellen bejelentett ügyészi és védői fellebbezések tárgyában eljáró Fővárosi Ítélőtábla november 19-én kihirdetett ítéletével, a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség harmadfokú indítványának helyt adva, figyelemmel arra, hogy a vádlott által vállalt „elterelés” eredményre vezetett.
Emiatt a kábítószer birtoklása miatti eljárást megszüntette, viszont a vádlottat végleges hatállyal eltiltotta a közúti járművezetéstől.
Az autót, amelynek a sofőrje a helyszínen meghalt, Fradi volt focistája, Halgas Tibor vezette, aki a ferihegyi repülőtérre vezető úton tartott haza edzésről. A 2000–2001-es bajnokcsapat tagja 2020-ban, 38 évesen vesztette életét.
