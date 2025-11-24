Soha többé nem ülhet volán mögé a taxis, aki bekokainozva, a Ferihegyre vezető úton okozta a Fradi bajnokának halálát

A Budapesti VI–VII. Kerületi Ügyészség vádemelését követően a Budapesti XVIII. és XIX. kerületi Bíróság 2024. május 14-én kihirdetett elsőfokú ítéletével a korábban már több szabálysértési eljárásban is elmarasztalt személyszállító vállalkozót bűnösnek mondta ki közúti baleset okozásának vétségében, amelyért

két év fogház fokozatú szabadságvesztésre és öt év közúti járművezetéstől eltiltás büntetésre ítélte.

A határozat ellen az ügyész eltérő jogi minősítés megállapításáért és súlyosabb büntetés kiszabása érdekében fellebbezett, míg a vádlott és a védője tudomásul vette az ítéletet.