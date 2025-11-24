Nyomozást indított a rendőrség, holttestre bukkantak Szabolcsban

Nyilvánosságra hozták azt is, hogy a holttesten sötét nadrág volt, barna, félmagas szárú bakancs, 41-es méretben, sötétkék, hosszú ujjú póló „Coloplast” felirattal és emblémával, felette zöld kötött pulóver, bal vállán „energi” felirattal.

Az ügyben a Fehérgyarmati Rendőrkapitányság jár el, és azt kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az elhunyt személyazonosságáról, jelentkezzen a +36 (44) 364-211-es telefonszámon. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit. Az ügy részleteit a Szon cikében olvashatja.