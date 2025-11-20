A vádirat szerint a két vádlott október 13-án, éjjel, a gödöllői vasútállomáson észrevette, hogy egy idős nő zavart állapotban van, ezért a bizalmába férkőztek, és úgy tettek, mintha segíteni szeretnének. Miközben beszélgettek, átkutatták a táskáját és elvették két mobiltelefonját.
Nagyon rafinált módszerrel fosztotta ki a női bűnbanda az idős nőt a vasútállomáson, Pest vármegyében + fotó
A Gödöllői Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a két nőt, akik kifosztottak egy idős asszonyt a vasútállomáson.
A sértett levette a kesztyűjét, mire a másik kettő meglátta, hogy arany gyűrűk vannak az ujján, így beszélgetés közben az idős nő ujjairól lehúzták a gyűrűket.
Miután a vádlottak elvették a sértett minden értékét, otthagyták a nőt. A vasúti síneken bolyongó sértettet a rendőrök észrevették, és a rendőrautóba ültették. Az áldozat beszámolója alapján a rendőrök a két nőt a gödöllői autóbusz-pályaudvaron rövid időn belül elfogták, és a sértett értékeit – egy gyűrű kivételével – megtalálták.
A Gödöllői Járási Ügyészség egy hónap alatt bíróság elé állította a letartóztatásban lévő két nőt kifosztás bűntette miatt.
A Gödöllői Járásbíróság a büntetett előéletű nőt 5 év végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg a büntetlen társa 2 év szabadságvesztést kapott, 5 év próbaidőre felfüggesztve. Mindkét vádlottat a bíróság 150 000 forint pénzbüntetésre is ítélte.
A kamerafelvétel képein a sértettet közrefogó vádlottak látszódnak, illetve az, ahogy a sértett táskáját átkutatják és a gyűrűit lehúzzák az ujjairól.
