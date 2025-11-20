Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Nagyon rafinált módszerrel fosztotta ki a női bűnbanda az idős nőt a vasútállomáson, Pest vármegyében + fotó

A Gödöllői Járási Ügyészség kifosztás bűntette miatt gyorsított eljárásban állította bíróság elé azt a két nőt, akik kifosztottak egy idős asszonyt a vasútállomáson.

Magyar Nemzet
Forrás: Magyarország Ügyészsége2025. 11. 20. 11:51
Forrás: Magyarország Ügyészsége
A vádirat szerint a két vádlott október 13-án, éjjel, a gödöllői vasútállomáson észrevette, hogy egy idős nő zavart állapotban van, ezért a bizalmába férkőztek, és úgy tettek, mintha segíteni szeretnének. Miközben beszélgettek, átkutatták a táskáját és elvették két mobiltelefonját. 

Fotó: Magyarország Ügyészsége

A sértett levette a kesztyűjét, mire a másik kettő meglátta, hogy arany gyűrűk vannak az ujján, így beszélgetés közben az idős nő ujjairól lehúzták a gyűrűket.

Miután a vádlottak elvették a sértett minden értékét, otthagyták a nőt. A vasúti síneken bolyongó sértettet a rendőrök észrevették, és a rendőrautóba ültették. Az áldozat beszámolója alapján a rendőrök a két nőt a gödöllői autóbusz-pályaudvaron rövid időn belül elfogták, és a sértett értékeit – egy gyűrű kivételével – megtalálták.

A Gödöllői Járási Ügyészség egy hónap alatt bíróság elé állította a letartóztatásban lévő két nőt kifosztás bűntette miatt.

A Gödöllői Járásbíróság a büntetett előéletű nőt 5 év végrehajtandó szabadságvesztésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte, míg a büntetlen társa 2 év szabadságvesztést kapott, 5 év próbaidőre felfüggesztve. Mindkét vádlottat a bíróság 150 000 forint pénzbüntetésre is ítélte.

A kamerafelvétel képein a sértettet közrefogó vádlottak látszódnak, illetve az, ahogy a sértett táskáját átkutatják és a gyűrűit lehúzzák az ujjairól.


