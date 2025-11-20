Nagyon rafinált módszerrel fosztotta ki a női bűnbanda az idős nőt a vasútállomáson, Pest vármegyében + fotó

A sértett levette a kesztyűjét, mire a másik kettő meglátta, hogy arany gyűrűk vannak az ujján, így beszélgetés közben az idős nő ujjairól lehúzták a gyűrűket.

Miután a vádlottak elvették a sértett minden értékét, otthagyták a nőt. A vasúti síneken bolyongó sértettet a rendőrök észrevették, és a rendőrautóba ültették. Az áldozat beszámolója alapján a rendőrök a két nőt a gödöllői autóbusz-pályaudvaron rövid időn belül elfogták, és a sértett értékeit – egy gyűrű kivételével – megtalálták.