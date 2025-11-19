Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Megérkeztek a helyszíni fotók a híd alá szorult kamionról, amely sósavat szállított

A kamion tartályának burkolata megrepedhetett.

2025. 11. 19. 16:27
Fotó: Vajda János
Megrepedhetett a tartálya annak a sósavat szállító kamionnak, amely beszorult egy vasúti híd alá Miskolcon, a Repülőtéri úton szerda délelőtt – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. Úgy tudni, egy, a környéken levő irodát is ki kellett üríteni, a vonatok menetrendje több vonalon is változott. Az esetről megérkeztek az MTI fotói.

Miskolc, 2025. november 19. Tűzoltók dolgoznak Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Korábban arról tájékoztattak, hogy a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva húsz-harminc perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.

Miskolc, 2025. november 19. Tűzoltók dolgoznak Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Hozzáfűzték, a katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata. 

Miskolc, 2025. november 19. Mentesítősátor Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János 

Az útszakaszt több száz méteres sávban lezárták. Nem hivatalos információk szerint a kamion tartályának burkolata megrepedhetett, biztosat azonban nem lehet tudni. A közelben lévő irodaházat is ki kellett üríteni.

Miskolc, 2025. november 19. Tűzoltók dolgoznak Miskolcon, a Repülőtéri úton, ahol vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion 2025. november 19-én. MTI/Vajda János
Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János 

 

