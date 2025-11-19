Megérkeztek a helyszíni fotók a híd alá szorult kamionról, amely sósavat szállított

Korábban arról tájékoztattak, hogy a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva húsz-harminc perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Hozzáfűzték, a katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata.

Fotó: MTI Fotószerkesztőség/Vajda János

Az útszakaszt több száz méteres sávban lezárták. Nem hivatalos információk szerint a kamion tartályának burkolata megrepedhetett, biztosat azonban nem lehet tudni. A közelben lévő irodaházat is ki kellett üríteni.