Megrepedhetett a tartálya annak a sósavat szállító kamionnak, amely beszorult egy vasúti híd alá Miskolcon, a Repülőtéri úton szerda délelőtt – adta hírül korábban a Magyar Nemzet. Úgy tudni, egy, a környéken levő irodát is ki kellett üríteni, a vonatok menetrendje több vonalon is változott. Az esetről megérkeztek az MTI fotói.
Megérkeztek a helyszíni fotók a híd alá szorult kamionról, amely sósavat szállított
A kamion tartályának burkolata megrepedhetett.
Korábban arról tájékoztattak, hogy a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva húsz-harminc perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.
Hozzáfűzték, a katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata.
Az útszakaszt több száz méteres sávban lezárták. Nem hivatalos információk szerint a kamion tartályának burkolata megrepedhetett, biztosat azonban nem lehet tudni. A közelben lévő irodaházat is ki kellett üríteni.
