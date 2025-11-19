Terjed a halálos vírus, jó messzire kerülje ezt az európai fővárost, ha karácsonyi vásárba menne

A sárgaságos megbetegedések és a halálos áldozatok száma az 1989-es rendszerváltás óta az idén a legmagasabb. Az áldozatok többsége férfi. Az átlagos életkor 55 év, a kimutatások szerint több mint háromszáz hajléktalan, 239 drogfüggő és 34 bebörtönzött személy van a betegek között.

A megbetegedések többségét Prágában regisztrálták: az ottani 1108 eset az összes megbetegedés 42 százalékát teszi ki. A betegek több mint kilencven százaléka kórházi kezelésre szorult.