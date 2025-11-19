Olyan ábrát mutatnak a meteorológusok, amiből kiderül, hogy mikor lesz egybefüggő hótakaró idehaza

Gyökeres, egyben télies fordulat előtt áll Magyarország időjárása. A térségben napokon keresztül frontzóna hullámzik majd, amelynek a legfrissebb számítások szerint fokozatosan a hát-, vagyis a hideg oldalára kerülhetünk – fogalmaz a közösségi oldalán a HungaroMet.
Ezt azt jelenti, hogy pénteken előbb a hegyekben, illetve a Nyugat-Dunántúlon már síkvidéken is, majd szombaton már egyre több helyen havas esőbe, hóba válthat át az eső – a legkisebb eséllyel keleten. Megjegyzik, „hócentizni” még korai lenne, de megvan az esélye az összefüggő hótakaró kialakulásának is.
Megosztottak egy animációt is, amiből a fentebb részletezett következtetésekre jutottak, és amelyet egyébként spagettidiagramnak neveznek, és amelyből adódott a kérdés, hogy mi legyen az ebéd. Ennek részletezését, a bonyolult meteorológiai folyamatok értelmezését és a következtetések levonásának folyamatát ebben a posztban örökítették meg.
