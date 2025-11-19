Olyan ábrát mutatnak a meteorológusok, amiből kiderül, hogy mikor lesz egybefüggő hótakaró idehaza

Ezt azt jelenti, hogy pénteken előbb a hegyekben, illetve a Nyugat-Dunántúlon már síkvidéken is, majd szombaton már egyre több helyen havas esőbe, hóba válthat át az eső – a legkisebb eséllyel keleten. Megjegyzik, „hócentizni” még korai lenne, de megvan az esélye az összefüggő hótakaró kialakulásának is.