Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

katasztrófavédelemsósavat kamionmenetrendvonalMávinform

Híd alá szorult egy sósavat szállító kamion, megrepedhetett a tartály, több vonalon is változik a vonatok menetrendje

Kiürítették a környéken található irodát is.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI, Boon2025. 11. 19. 13:51
a katasztrófavédelem a helyszínen van Fotó: Mogyorósi Pipó Zsolt Forrás: Boon
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion Miskolcon a Repülőtéri úton szerda délelőtt, ezért változik a vonatközlekedés az ózdi és a tornanádaskai vonalon – közölte a Mávinform.

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva húsz-harminc perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.

A katasztrófavédelem a sósavat szállító kamion átfejtését végzi, utána kezdődik a műszaki mentés és a híd vizsgálata. A munkálatok miatt délután is korlátozásra kell számítani a közúti és a vasúti forgalomban az érintett szakaszon.

Közben a Boon tudósítója körbenézett a helyszínen, a portál azt írja, az útszakasz már több száz méteres sávban le van zárva. Nem hivatalos információk szerint az érintett szállítójármű tartályának burkolata megrepedhetett, biztosat azonban egyelőre nem lehet tudni. A közelben lévő irodaházat is ki kellett üríteni – értesült a portál. Az eset részleteit és helyszíni fotókat ide kattintva, a Boon cikkében talál. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu