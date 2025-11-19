Híd alá szorult egy sósavat szállító kamion, megrepedhetett a tartály, több vonalon is változik a vonatok menetrendje

Vasúti híd alá szorult egy sósavat szállító kamion Miskolcon a Repülőtéri úton szerda délelőtt, ezért változik a vonatközlekedés az ózdi és a tornanádaskai vonalon – közölte a Mávinform.

A tájékoztatás szerint a műszaki mentés idejére a katasztrófavédelem az érintett szakaszon leállította a vonatközlekedést, Sajóecseg és Miskolc-Tiszai között pótlóbuszok közlekednek. Sajóecsegről a vonatok a pótlóbuszokhoz csatlakozva húsz-harminc perces késéssel indulnak, a vasúti jegyek a 3707, 3765, 3766, 3767, 3770 számú buszjáratokon érvényesek.