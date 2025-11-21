lányHorváth JessickaKarsai Dorinakiskorúeltűnt

Egyszerre két lány tűnt el a XV. kerületből, egyikük 17 éves, a másik még csak 15 + fotók

A rendőrök nagyon keresik őket.

Magyar Nemzet
Forrás: Police2025. 11. 21. 16:45
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Eltűnés miatt körözést rendelt el a XV. Kerületi Rendőrkapitányság Karsai Dorina és Horváth Jessicka ügyében. Dorina 17 éves, és nem tudni, hogy a XV. kerületi tartózkodási helyéről hova ment. A rendőrök jelenleg is keresik.

Fotó: Police

Dorina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, feketére festett haja van, a szeme zöldes-kék. Eltűnésekor fehér kötött ruhát, térdig érő csizmát és fehér, szőrös ujjatlan mellényt viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága Horváth Jessickát is nagyon keresi. Arról egyelőre nincs információ, hogy a két lány együtt tűnt-e el. 

Fotó: Police

A 15 éves lány körülbelül 150 centiméter magas, hosszú, sötétbarna hajú és barna szemű. Eltűnésekor rövid, fekete kabátot, fehér cipőt, piros pólót és nadrágot viselt.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XV. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Horváth Jessicka vagy Karsai Dorina tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

