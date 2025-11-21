Egyszerre két lány tűnt el a XV. kerületből, egyikük 17 éves, a másik még csak 15 + fotók

Eltűnés miatt körözést rendelt el a XV. Kerületi Rendőrkapitányság Karsai Dorina és Horváth Jessicka ügyében. Dorina 17 éves, és nem tudni, hogy a XV. kerületi tartózkodási helyéről hova ment. A rendőrök jelenleg is keresik.

Fotó: Police

Dorina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, feketére festett haja van, a szeme zöldes-kék. Eltűnésekor fehér kötött ruhát, térdig érő csizmát és fehér, szőrös ujjatlan mellényt viselt.