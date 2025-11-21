Elárulták a meteorológusok, mire számíthatunk a következő 36 órában

A Tiszántúlon lehetnek olyan részek, ahol végig eső várható. Péntek estig síkvidéken mindössze vékony, olvadozó hóréteg lehet, éjjel és szombaton már nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.