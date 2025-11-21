Több hullámban érkezik változó intenzitású csapadék. Pénteken még csak a Dunántúl nyugati felén és a hegyekben lehet havas eső, havazás, éjjel és szombaton egyre nagyobb területen vált az eső havazásba – írja az előrejelzésében a HungaroMet.
Elárulták a meteorológusok, mire számíthatunk a következő 36 órában
Az izgalom a tetőfokára hág.
A Tiszántúlon lehetnek olyan részek, ahol végig eső várható. Péntek estig síkvidéken mindössze vékony, olvadozó hóréteg lehet, éjjel és szombaton már nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.
Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton –1 és +5 fok között valószínű.
Magyar Péter újabb arcpirító hazugságáról rántották le a leplet + videó
Nem igaz, hogy bármiről lehet kérdezni a tiszásokat.
Schiffer András kemény üzenetet küldött: a tiszás bíráknak le kell mondaniuk + videó
Az egykori országgyűlési képviselő kijelentésére még Gulyás Gergely is reagált.
Ezt az üzenetet viszi magával Brüsszelbe Orbán Viktor a Dömötör családtól + videó
Egy háromgyermekes családhoz látogatott a kormányfő.
A Tisza Párt felélesztette az SZDSZ-t, Kuncze Gábor és Magyar Bálint politikai szelleme kísért + videó
„Szadeszosokat“ indít Menczer Tamás ellen a Tisza Párt.
