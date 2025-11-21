hullámbanmeteorológuscsapadék

Elárulták a meteorológusok, mire számíthatunk a következő 36 órában

2025. 11. 21.
Több hullámban érkezik változó intenzitású csapadék. Pénteken még csak a Dunántúl nyugati felén és a hegyekben lehet havas eső, havazás, éjjel és szombaton egyre nagyobb területen vált az eső havazásba – írja az előrejelzésében a HungaroMet.

A Tiszántúlon lehetnek olyan részek, ahol végig eső várható. Péntek estig síkvidéken mindössze vékony, olvadozó hóréteg lehet, éjjel és szombaton már nagyobb területen alakulhat ki pár centiméteres hóréteg, főként az Északi-középhegységben vastagabb hótakaró is.

Az északias szelet többfelé élénk, a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erős, helyenként viharos lökések kísérhetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet –3 és +3 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton –1 és +5 fok között valószínű.

