Káprázatos fotókon a hófedte országrészek, a katasztrófavédelem kiadta a figyelmeztetést

Tíz-tizenöt centiméteres hótakaró is kialakulhat a meteorológiai előrejelzések szerint szombat délelőttig a Bakony és az Északi-középhegység magasabb csúcsain, de síkvidéken is több helyen leeshet néhány centiméternyi hó – írja a közleményében a katasztrófavédelem. A meteorológusok emellett helyenként megélénkülő, olykor viharos széllökésekre is figyelmeztetnek. Közben megérkeztek az MTI fotói is a pompás, ropogó hó látványáról a Dobogókőn.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

És bár a tél szerelmesei soha nem apadó romantikával gondolnak a havas tájra, a katasztrófavédelem figyelmeztet, hogy jó lenne, ha jobban odafigyelnénk vezetés közben. A jeges-havas úton ugyanis romlik a menetstabilitás, a havazás miatt pedig a látási viszonyok.

Ilyenkor különösen fontos, hogy az autóval közlekedők csak a téli időjárásra megfelelően felkészített gépjárművel, kizárólag téli gumival induljanak útnak.

Az út- és látási viszonyoknak megfelelően körültekintően, a szokásosnál lassabban kell vezetni, emellett számítani kell arra is, hogy az autó megcsúszhat, míg a féktávolság jelentősen megnövekedhet. Az autósok indulás előtt győződjenek meg járművük műszaki állapotáról és az üzemanyag mennyiségéről – figyelmeztettek.

Arra kérnek, hogy tankoljunk a szokásosnál több üzemanyagot, készüljünk úgy, hogy elakadás esetén is elegendő legyen. Kiemelik, nélkülözhetetlen egy feltöltött mobiltelefon, hogy baj esetén segítséget tudjunk kérni, emellett érdemes az autóba bekészíteni némi élelmiszert, italt, egy plusz kabátot és egy takarót is. Arra kérnek továbbá, hogy a téli időjárással kapcsolatban kísérjék figyelemmel a hatóságok közleményeit.

Korábban egyébként a Magyar Nemzet már beszámolt az ország felé tartó tél menetrendjéről, amelyről részletesebben ide kattintva olvashat.