Ezt lehet tudni a Magyarországra érkező hóesés menetrendjéről

Hétfőtől azonban enyhébb levegő érkezik, így ismét egyre inkább az eső válhat jellemzővé. A magasabb helyeken vastagabb hótakaróra is számíthatunk, de síkvidéken eleinte inkább a vékonyabb, vizes, latyakos hóréteg lehet a jellemző. Péntek estétől valamelyest növekszik a hóréteg megmaradásának esélye. Ahol viszont kialakul a hótakaró, ott napközben olvadozni fog.

A videón egy aktuális modellfutás csapadék-előrejelzése látható, a csapadék térbeli és időbeli eloszlása azonban még változhat.