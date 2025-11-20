Délnyugat felől több hullámban érkezik Magyarországra csapadék, a meteorológusok szerint kiadós mennyiség is eshet – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.
Ezt lehet tudni a Magyarországra érkező hóesés menetrendjéről
Részletes prognózis a cikkben.
Az esőt egyre nagyobb területen váltja havas eső és tapadó hó. A menetrend szerint péntek hajnalig a Dunántúlon jelenhet meg nyugat felől egyre nagyobb területen a szilárd halmazállapot. Pénteken előbb az Északi-középhegységben, késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé havas esőbe, tapadó hóba válthat a csapadék. Szombaton a halmazállapot-váltás határa kelet felé tolódik, legkisebb eséllyel a keleti, délkeleti határnál következik be.
Hétfőtől azonban enyhébb levegő érkezik, így ismét egyre inkább az eső válhat jellemzővé. A magasabb helyeken vastagabb hótakaróra is számíthatunk, de síkvidéken eleinte inkább a vékonyabb, vizes, latyakos hóréteg lehet a jellemző. Péntek estétől valamelyest növekszik a hóréteg megmaradásának esélye. Ahol viszont kialakul a hótakaró, ott napközben olvadozni fog.
A videón egy aktuális modellfutás csapadék-előrejelzése látható, a csapadék térbeli és időbeli eloszlása azonban még változhat.
