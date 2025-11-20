Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

halmazállapothullámbanmeteorológuscsapadék

Ezt lehet tudni a Magyarországra érkező hóesés menetrendjéről

Részletes prognózis a cikkben.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 11. 20. 13:07
illusztráció Fotó: Filip Singer Forrás: MTI/EPA
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Délnyugat felől több hullámban érkezik Magyarországra csapadék, a meteorológusok szerint kiadós mennyiség is eshet – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán. 

Az esőt egyre nagyobb területen váltja havas eső és tapadó hó. A menetrend szerint péntek hajnalig a Dunántúlon jelenhet meg nyugat felől egyre nagyobb területen a szilárd halmazállapot. Pénteken előbb az Északi-középhegységben, késő délutántól, estétől a középső országrészben is egyre többfelé havas esőbe, tapadó hóba válthat a csapadék. Szombaton a halmazállapot-váltás határa kelet felé tolódik, legkisebb eséllyel a keleti, délkeleti határnál következik be.

Hétfőtől azonban enyhébb levegő érkezik, így ismét egyre inkább az eső válhat jellemzővé. A magasabb helyeken vastagabb hótakaróra is számíthatunk, de síkvidéken eleinte inkább a vékonyabb, vizes, latyakos hóréteg lehet a jellemző. Péntek estétől valamelyest növekszik a hóréteg megmaradásának esélye. Ahol viszont kialakul a hótakaró, ott napközben olvadozni fog. 

A videón egy aktuális modellfutás csapadék-előrejelzése látható, a csapadék térbeli és időbeli eloszlása azonban még változhat.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu