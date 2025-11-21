Népegészségügyi központ: négy ember meghalt, terjed idehaza a hepatitis A

Magyarországon idén november 19-ig 1648 megbetegedést jelentettek, a legtöbb pácienst Budapestről, továbbá Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből. A betegek 56 százaléka férfi, 44 százaléka nő volt. A fertőzések leggyakrabban 3–14 éves gyermekek körében fordultak elő.

A hepatitis A-vírussal fertőzöttek közül négy felnőtt hunyt el, mind a négyen krónikus alapbetegséggel küzdöttek.

A vírus elsősorban orális-fekális úton terjed, vagyis piszkos kézzel, fertőzött széklettel szennyezett vízzel vagy ételek fogyasztásával. A fertőzés kockázata különösen magas olyan helyeken, ahol nem megfelelőek a higiénés körülmények.