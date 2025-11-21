Kossuth Lajos térkarácsonyfaforgalomfenyőfakatasztrófavédelem

Megvan, milyen útvonalon szállítják a Kossuth térre az ország karácsonyfáját

Forgalomkorlátozásra is érdemes számítani.

Magyar Nemzet
Forrás: Országgyűlés Sajtóirodája2025. 11. 21. 14:26
a tavalyi országfa Fotó: Lakatos Péter Forrás: MTI Fotószerkesztõség
November 24-én, hétfőn reggel érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Országgyűlés Sajtóirodája.

A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala egy ibrányi, hozzávetőleg 23 méter magas, negyven esztendős ezüstfenyőt talált a legszebbnek. A fenyőfát a katasztrófavédelem munkatársai vágják ki Ibrányban, és állítják fel az Országház előtt.

A honvédség egy feldíszített negyventonnás járművel szállítja a fát a Kossuth térre. Várhatóan vasárnap este hét órától az Ibrány – Nyíregyháza – Nyírtelek – M3 – M35 – 4 – M4 - M0 - M1/M7 autópálya közös bevezető szakasza – XI. Budaörsi út – BAH csomópont – XII. Alkotás u. – I. Krisztina krt. – Széll Kálmán tér – II. Margit krt. – Bem József u. – Tölgyfa u. – 4-es 6-os villamos mindkét irányú forgalmának megállításával, a gépjármű-forgalom lezárásával a Margit híd 2-es villamos mindkét irányú forgalmának kizárásával a Jászai Mari tér – V. Balassi Bálint u. – Kossuth Lajos tér útvonalon okozhat forgalmi korlátozást a fenyőfa érkezése.

Az ország karácsonyfája teljes díszben 2025. november 30-tól csodálható meg. Az ünnepi fényeket advent első vasárnapjának délutánján karácsonyi énekek kíséretében kapcsolják fel.

 

