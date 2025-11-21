Megvan, milyen útvonalon szállítják a Kossuth térre az ország karácsonyfáját

A honvédség egy feldíszített negyventonnás járművel szállítja a fát a Kossuth térre. Várhatóan vasárnap este hét órától az Ibrány – Nyíregyháza – Nyírtelek – M3 – M35 – 4 – M4 - M0 - M1/M7 autópálya közös bevezető szakasza – XI. Budaörsi út – BAH csomópont – XII. Alkotás u. – I. Krisztina krt. – Széll Kálmán tér – II. Margit krt. – Bem József u. – Tölgyfa u. – 4-es 6-os villamos mindkét irányú forgalmának megállításával, a gépjármű-forgalom lezárásával a Margit híd 2-es villamos mindkét irányú forgalmának kizárásával a Jászai Mari tér – V. Balassi Bálint u. – Kossuth Lajos tér útvonalon okozhat forgalmi korlátozást a fenyőfa érkezése.