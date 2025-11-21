Megvan, milyen útvonalon szállítják a Kossuth térre az ország karácsonyfáját

November 24-én, hétfőn reggel érkezik az ország karácsonyfája az Országház elé – tájékoztatta a Magyar Nemzetet az Országgyűlés Sajtóirodája.
A 31 felajánlás közül az Országgyűlés Hivatala egy ibrányi, hozzávetőleg 23 méter magas, negyven esztendős ezüstfenyőt talált a legszebbnek. A fenyőfát a katasztrófavédelem munkatársai vágják ki Ibrányban, és állítják fel az Országház előtt.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!