üzemanyagárbenzinorosz-ukrán háború

Megcsapta a béke szele a piacot – mérséklődhetnek az üzemanyagárak Magyarországon is

Csökkenésnek indult a nyersolaj világpiaci ára. Az elemzők a mérséklődés elsődleges okaként az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló erősödő törekvéseket jelölik meg. A kedvező világpiaci fejlemények miatt a magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése.

Magyar Nemzet
2025. 11. 24. 10:12
Hatszáz forint alatt az üzemanyag alaptermékek átlagára Fotó: Takács József
Az olajárak hétfő reggel alig változtak a múlt heti meredek esések után. A januári Brent határidős jegyzése a reggeli órákban egy centtel emelkedve, hordónként 62,57 dollárra drágult, azt követően, hogy pénteken 0,82 dollárral, vagyis 1,3 százalékkal esett. Ez az üzemanyagárakra is hatással lehet. A januári WTI határidős ára a hét első napját kétcentes csökkenéssel, 58,04 dolláron nyitotta. Az előző kereskedési napon a kontraktus 0,94 dollárral, vagyis 1,6 százalékkal esett hordónként. Az elmúlt hét folyamán mindkét jegyzéstípus nagyjából három százalékot esett, ami mindkét esetben a legalacsonyabb árat eredményezte október 21. óta – írja a Világgazdaság.

20250717 MiskolcBenzinkút Tankolás Fotó: Takács József TJÉszak-Magyarország EM, üzemanyagár
A magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése
Fotó: Takács József

Az orosz–ukrán háború lezárása hozhatja el a tartósan olcsóbb üzemanyagárakat

Az Interfax orosz hírportál elemzése szerint a mérséklődés mögött az áll, hogy a piac figyelemmel kíséri az orosz–ukrán háború rendezésére irányuló, különböző tervekkel kapcsolatos fejleményeket. A konfliktus lezárása ugyanis az Oroszország elleni szankciók feloldásához és a világpiaci olajellátás növekedéséhez is vezethet.

Az olajárak csökkenését elsősorban az okozta, hogy Donald Trump amerikai elnök elkezdte erőteljesen támogatni az Oroszország és Ukrajna közötti békeszerződést. A befektetők ebben a jelentős orosz olajkészletek világpiacra való gyors visszatérésének lehetőségét látják

 – mutatott rá Tony Sycamore, az IG elemzője.

A kedvező világpiaci fejlemények miatt a magyarországi autósok is reménykedhetnek, hogy hazánkban is bekövetkezik az üzemanyagárak mérséklődése. Ennek előszele már múlt héten érezhető volt, hosszú idő után ugyanis szombattól a benzin nagykereskedelmi ára bruttó két forinttal csökkent. A gázolaj beszerzési ára ugyanakkor változatlan maradt.

A teljes cikket a Vg.hu-n olvashatja.

