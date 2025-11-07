A benzin és a dízel is olcsóbb volt októberben itthon, mint a környező országokban – mutatjuk, mennyivel

A kormány elvárása ismét teljesült: a magyar családok októberben is kedvezőbb feltételek mellett tankolhattak, mint a szomszédos országokban élők – jelezte pénteki közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 októberében a 95-ös benzin havi átlagára 574 forint volt Magyarországon, ami négy forinttal alacsonyabb, mint a szomszédos országok 578 forintos átlaga. A gázolaj hazai átlagára 581 forintot tett ki, ez öt forinttal kevesebb a szomszédos országok 586 forintos átlagánál,

így a szomszédos országok lakosságához képest a magyar családok mindkét üzemanyagtípus esetében olcsóbban tankolhattak.

A kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy a magyar családok és a hazai vállalkozások stabil, kiszámítható és versenyképes üzemanyagárakkal találkozzanak a hazai töltőállomásokon. A Nemzetgazdasági Minisztérium a magyar emberek érdekeit szem előtt tartva rendszeres egyeztetéseket folytat az üzemanyagpiac szereplőivel, miközben mindent megtesz az árstabilitás megőrzése, a családok és a vállalkozások terheinek mérséklése érdekében.

A kormány célkitűzése változatlanul az, hogy a magyar emberek tartósan kedvezőbb áron juthassanak üzemanyaghoz, mint a szomszédos országok lakossága. A Nemzetgazdasági Minisztérium folyamatosan figyelemmel kíséri a nemzetközi piaci folyamatokat és az árak alakulását, szükség esetén pedig kész gyors és hatékony intézkedéseket hozni a családok és a gazdaság védelme érdekében – írják.