Nem adott többet inni a pultosnő, példátlan haragra gerjedt a vendég

Utána a részeg férfi haragját a berendezési tárgyak sínylették meg. Ezután egy kávéfőző gép, a kassza és két távirányító is áldozatul esett a férfi dühének, aki így közel 600 ezer forint kárt okozott.

Az egyenruhások a helyszínen elfogták a hajdúböszörményi lakost és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették.