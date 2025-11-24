Nem adott többet inni a pultosnő, példátlan haragra gerjedt a vendég

Egy férfi agresszív lett, miután nem szolgálta ki a pultosnő, ugyanis túlságosan ittas volt – így szólt a bejelentés a rendőrségre. A sértődött vendég bement a pult mögé, és módszeresen elkezdte összetörni a röviditalok üvegét.
Utána a részeg férfi haragját a berendezési tárgyak sínylették meg. Ezután egy kávéfőző gép, a kassza és két távirányító is áldozatul esett a férfi dühének, aki így közel 600 ezer forint kárt okozott.
Az egyenruhások a helyszínen elfogták a hajdúböszörményi lakost és előállították a rendőrkapitányságra. A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki garázdaság miatt, majd bűnügyi őrizetbe vették.
