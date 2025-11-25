Eljárást indított a Gödöllői Rendőrkapitányság a halálos közúti baleset gondatlan okozása és segítségnyújtás elmulasztása miatt a hétfőn történt aszódi halálos baleset miatt – adta hírül a rendőrségi portál.
Hajtóvadászatot indított a rendőrség a fiatalember után, aki halálos autóbalesetet okozott Aszódon + fotó
Közleményt adott ki a rendőrség.
Egy 63 éves aszódi férfi november 24-én 12 óra 55 perckor közlekedett személyautóval Aszód lakott területén belül. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as autóval, amely egy oszlopnak ütközött. Vezetője kiszállt a kocsiból és a helyszínt gyalogosan elhagyta. Az autó két utasa súlyosan megsérült.
A 63 éves férfi által vezetett jármű többször megpördült, majd az út melletti, füves árokba csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, utasa a helyszínen életét vesztette.
További Belföld híreink
A rendőrség adatai szerint a Mercedest a baleset bekövetkezésekor a képen látható Duka Sándor 30 éves, hatvani lakos vezette. Mivel a felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért elrendelték a férfi körözését.
A Gödöllői Rendőrkapitányság kéri, hogy aki Duka Sándor tartózkodási helyével vagy a balesettel kapcsolatban érdemleges információval rendelkezik, hívja a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-2883 telefonszámon, illetve tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöld számán, vagy a 112 központi segélyhívón.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből
Deák Dániel szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak.
A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!
Radics Béla szerint a Tisza-jelöltek méltatlan módon bujkálnak a választók elől, és még egy alapvető politikai vitát sem mernek felvállalni.
Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona
A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.
Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő
Ezt a rendőrség is megerősítette.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből
Deák Dániel szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak.
A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!
Radics Béla szerint a Tisza-jelöltek méltatlan módon bujkálnak a választók elől, és még egy alapvető politikai vitát sem mernek felvállalni.
Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona
A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.
Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő
Ezt a rendőrség is megerősítette.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!