Hajtóvadászatot indított a rendőrség a fiatalember után, aki halálos autóbalesetet okozott Aszódon + fotó

Egy 63 éves aszódi férfi november 24-én 12 óra 55 perckor közlekedett személyautóval Aszód lakott területén belül. A Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as autóval, amely egy oszlopnak ütközött. Vezetője kiszállt a kocsiból és a helyszínt gyalogosan elhagyta. Az autó két utasa súlyosan megsérült.

A 63 éves férfi által vezetett jármű többször megpördült, majd az út melletti, füves árokba csapódott. A sofőr súlyosan megsérült, utasa a helyszínen életét vesztette.