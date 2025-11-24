balesetPest vármegyébenszemélyautótragédiajármű

Megint a vétlen autós halt meg, baleset történt Pest vármegyében

Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 24. 15:25
Tűzoltók egy összeroncsolódott személyautó mellett Aszódon 2025. november 24-én. A jármű összeütközött egy másik autóval a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében, a vétlen jármű utasa meghalt. Fotó: Mihádák Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztőség
Két személyautó ütközött Aszódon hétfőn, a vétlen jármű utasa meghalt – közölte Váraljai Anita, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta: a karambol Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.

Ma született ítélet egy 2020-ban történt tragédia ügyében, amelyben szintén a vétlen autós vesztette életét. A döntés szerint soha többé nem ülhet volán mögé a taxis, aki bekokainozva, a Ferihegyre vezető úton okozta a Fradi bajnokának halálát. Erről ide kattintva olvashat bővebben. 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

