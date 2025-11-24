Két személyautó ütközött Aszódon hétfőn, a vétlen jármű utasa meghalt – közölte Váraljai Anita, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.
Megint a vétlen autós halt meg, baleset történt Pest vármegyében
Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.
A katasztrófavédelem a honlapján azt írta: a karambol Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.
Ma született ítélet egy 2020-ban történt tragédia ügyében, amelyben szintén a vétlen autós vesztette életét. A döntés szerint soha többé nem ülhet volán mögé a taxis, aki bekokainozva, a Ferihegyre vezető úton okozta a Fradi bajnokának halálát. Erről ide kattintva olvashat bővebben.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!