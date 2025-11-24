Megint a vétlen autós halt meg, baleset történt Pest vármegyében

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta: a karambol Aszódon, a Hatvani úton, azaz a 3-as főúton, a Hunyadi utca közelében történt. Két embert szabadítottak ki a járművekből a tűzoltók.

Ma született ítélet egy 2020-ban történt tragédia ügyében, amelyben szintén a vétlen autós vesztette életét. A döntés szerint soha többé nem ülhet volán mögé a taxis, aki bekokainozva, a Ferihegyre vezető úton okozta a Fradi bajnokának halálát. Erről ide kattintva olvashat bővebben.