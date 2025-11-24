Borsodbaneltűntrendőrségi

Rejtélyes helyre ment a 12, a 14 és a 16 éves fiatal Borsodban a hétvégén + fotó

Nagyon keresi őket a rendőrség.

2025. 11. 24.
Rendőrautó
illusztráció
Eltűnés miatt körözi a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Berki Róbertet, Molnár Sándort és Molnár Rikárdót – adta hírül a rendőrségi portál.

A 16 éves, 14 éves és 12 éves fiú november 22-én és 23-án egy mezőkeresztesi lakásotthonból ismeretlen helyre ment, és egyelőre nem tudni, hova. 

Fotó: Police

A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiúkkal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.

 

