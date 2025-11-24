Eltűnés miatt körözi a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság Berki Róbertet, Molnár Sándort és Molnár Rikárdót – adta hírül a rendőrségi portál.
Rejtélyes helyre ment a 12, a 14 és a 16 éves fiatal Borsodban a hétvégén + fotó
Nagyon keresi őket a rendőrség.
A 16 éves, 14 éves és 12 éves fiú november 22-én és 23-án egy mezőkeresztesi lakásotthonból ismeretlen helyre ment, és egyelőre nem tudni, hova.
A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki bármilyen információval rendelkezik a képen látható fiúkkal kapcsolatban, hívja a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenységirányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon.
További Belföld híreink
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Súlyos mulasztásokat tárt fel a kormányjelentés, a főváros cége a korrupció melegágya lehetett
Túlzott prémiumok, luxusparkolás, túlfinanszírozás és könyvelési trükkök jellemezték a Budapest Brand gazdálkodását.
Megjelent két teljesen ellentmondó drogfelmérés, de kiderült az igazság
Nagyon fontos, hogy minden adatot figyelembe kell venni az eredmények értelmezésénél.
Kocsis Máté: Újabb hétvégi kamuval etette követőit Magyar Péter
A valóság ismét messze áll a látszattól.
Orbán Viktor: Már csak harmincat kell aludni + videó
Megérkezett az ország karácsonyfája a Kossuth térre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!