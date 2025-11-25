Elfogták D. Sándort, aki egy 25 éves nő halálát okozta hétfő délután Aszódon – értesült a 24.hu, amelyet a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya is megerősítette.
Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő
Ezt a rendőrség is megerősítette.
Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy hétfőn Aszódon a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as egy másik autóval, amelyet egy 65 éves férfi vezetett. A Mercedes vezetője kiszállt a kocsiból, és segítségnyújtás nélkül eltűnt a helyszínről. A másik autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, a mellette ülő 25 éves nő meghalt.
További Belföld híreink
Írtunk arról is, hogy a rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi ellen, és elfogatóparancsot adott ki ellene, akit nem sokkal ezelőtt sikerült elfogni.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből
Deák Dániel szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak.
A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!
Radics Béla szerint a Tisza-jelöltek méltatlan módon bujkálnak a választók elől, és még egy alapvető politikai vitát sem mernek felvállalni.
Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona
A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.
A város leállásával riogatja a közvéleményt Karácsony Gergely
A főpolgármester ismét a kormány zsarolásába kezdett.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Brüsszel parancsa köszön vissza a Tisza gazdasági terveiből
Deák Dániel szerint a terv nem meglepő, hiszen Magyar Péterék mögött a baloldali gazdaságpolitika képviselői állnak.
A Tisza jelöltjei egy fényképen és a nevükön kívül semmit nem mernek megmutatni magukból!
Radics Béla szerint a Tisza-jelöltek méltatlan módon bujkálnak a választók elől, és még egy alapvető politikai vitát sem mernek felvállalni.
Döbbenetes részletek derültek ki a férfiról, aki Aszódon okozott halálos balesetet, megszólalt az egyik rokona
A várandós felesége is ottült mellette az autóban, őt is cserben hagyta.
A város leállásával riogatja a közvéleményt Karácsony Gergely
A főpolgármester ismét a kormány zsarolásába kezdett.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!