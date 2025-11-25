halálrendőrségAszódHatvani útautóbaleset

Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő

Ezt a rendőrség is megerősítette.

Magyar Nemzet
Forrás: 24.hu2025. 11. 25. 15:47
Rendőrautó (Forrás: Pexels)
illusztráció Forrás: Pexels
Elfogták D. Sándort, aki egy 25 éves nő halálát okozta hétfő délután Aszódon – értesült a 24.hu, amelyet a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya is megerősítette. 

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy hétfőn Aszódon a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as egy másik autóval, amelyet egy 65 éves férfi vezetett. A Mercedes vezetője kiszállt a kocsiból, és segítségnyújtás nélkül eltűnt a helyszínről. A másik autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, a mellette ülő 25 éves nő meghalt. 

Írtunk arról is, hogy a rendőrség hajtóvadászatot indított a férfi ellen, és elfogatóparancsot adott ki ellene, akit nem sokkal ezelőtt sikerült elfogni. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
