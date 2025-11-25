Elfogta a rendőrség a férfit, aki Aszódon okozott autóbalesetet, amelyben meghalt egy 25 éves nő

Korábban a Magyar Nemzet is beszámolt arról, hogy hétfőn Aszódon a Hatvani út és a Hunyadi utca kereszteződésénél összeütközött egy Mercedes-Benz C 200-as egy másik autóval, amelyet egy 65 éves férfi vezetett. A Mercedes vezetője kiszállt a kocsiból, és segítségnyújtás nélkül eltűnt a helyszínről. A másik autó sofőrje súlyos sérüléseket szenvedett, a mellette ülő 25 éves nő meghalt.