Fokozott ellenőrzést rendelt el a Miskolci Rendőrkapitányság vezetője december 6-án reggel nyolc órától este nyolc óráig – írja a rendőrségi portál.
Minden sarkon rendőr fog állni, ezúttal Borsodban várható fokozott ellenőrzés
Azt is közölték, hogy mi az oka.
Elárulták azt is, erre azért van szükség, hogy megelőzzék a közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket a DVTK–Nyíregyháza Spartacus FC NB I-es férfi bajnoki labdarúgó-mérkőzésen, előtt és után. Hozzáfűzik, fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése, és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása.
Arra kérik a szurkolókat, hogy a fenti intézkedések végrehajtásában a feladatra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.
