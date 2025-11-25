Minden sarkon rendőr fog állni, ezúttal Borsodban várható fokozott ellenőrzés

Elárulták azt is, erre azért van szükség, hogy megelőzzék a közbiztonságot veszélyeztető cselekményeket a DVTK–Nyíregyháza Spartacus FC NB I-es férfi bajnoki labdarúgó-mérkőzésen, előtt és után. Hozzáfűzik, fontos rendőri feladat a mérkőzés miatt a városba érkező vendégszurkolók mozgásának figyelemmel követése, és a rendezvény helyszínére történő biztonságos bekísérése, a közbiztonságra különösen veszélyes eszközök felfedése, valamint a közrend, közbiztonság és a közlekedés rendjének fenntartása.