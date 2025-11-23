Till LindemannrammsteinkoncertMVM Dome

Nem véletlen, hogy csak 18 éven felüliek vehetnek részt Till Lindemann, a Rammstein énekesének budapesti koncertjén – mutatjuk, mire lehet számítani

Ezúttal nem pirománia uralja majd a látványt, sokakat kiakaszthat ez a performansz. Till Lindemann szólókarrierjének első magyarországi fellépését adja december 2-án az MVM Dome-ban.  

Német Dániel
2025. 11. 23. 6:21
Fotó: Europress/AFP/Ramon van Flymen
Talán egyetlen együttes sincs a világon, amely olyan látványos koncerteket adna, mint a Rammstein, szinte minden pillanatban felcsapnak a lángok vagy épp felrobban valami. Így számítani lehetett arra, hogy amikor Till Lindemann énekes önálló turnéra indul, szintén nem fapados fellépésekkel járja körbe Európát, ezúttal azonban egészen más show-elemeket vet be. Mindezt már abból sejteni lehetett, hogy az eseményre csak tizennyolc év feletti látogatókat engednek be, ami Magyarországon igencsak ritka.

Till Lindemann
Till Lindemann európai turnéjának plakátja Forrás: Racoonlive

Komoly zűr lehet Till Lindemann fejében

Noha a német énekes sikeresen megúszta az ellene felhozott szexuális zaklatási vádakat, azt egy percig sem titkolja továbbra sem, hogy enyhén szólva is széles spektrumon mozog a fantáziája. A jelenlegi koncertkörút már október 29-én elstartolt, november 4-én Lindemann Londonban lépett fel és – miként a Metal Talks beszámolójából kiderül – igencsak bizarr performanszt adott.

Tudtuk eddig is, hogy a Rammstein egyáltalán nem szemérmes, amikor tabutémákhoz nyúl a dalaiban – elég csak a kannibalizmust említeni. Till Lindemann szólóelőadóként mintha azt üzenné a közönségnek, hogy tudom, hogy mindannyian gondoltok ezekre a dolgokra, ha nem is mindegyikre. Én viszont kimondom őket hangosan. Én majd tükröt tartok elétek!

– olvasható a cikkben. Hogy milyen gondolatokról van szó, azt inkább nem részletezném, a Golden Shower című slágeréből könnyen kikövetkeztethető, milyen rugóra jár az agya, de számtalan szexuális fétisen végigzakatol a dalaiban, miközben a színpadon sokszor közösülést imitál, a kivetítően pedig női nemiszervek jelennek meg.
 

De a szexualitás mellett az olyan mentális problémák is szóba kerülnek, mint a féktelen hedonizmus és a falánkság, Lindemann pedig az ezekről szóló számok alatt sem csak a szavak nyelvén beszél: míg a népszerű DJ, Steve Aoki a fellépésein tortát dob a közönségbe, ő nem aprózza el ennyivel, egyenesen egy egész svédasztalt hajít a nézőtérre, egy másik szám alatt pedig egy halat vesz a szájába, majd dobja a rajongók közé.

Szóval egy végtelenül sötét hangulatú, Szodoma és Gomora összes bűnével tarkított bizarr koncertre számíthatunk Budapesten, amely nyilván nem való mindenkinek – viszont a Rammstein is részben a sokszor szélsőséges tematikáival vált híressé, így az anyazenekar rajongói valószínűleg nem akadnak majd ki. A fentebb idézett beszámolóból pedig az is kiderül, hogy azért nemcsak a maratoni sokkolásról szól majd az este, a német precizitás megmutatkozik majd a kiváló hangzásban és a zenészek katonáson profi játékában, utóbbiak pedig az MVM Dome különböző pontjain kihelyezett platformokon a közönség között is feltűnnek majd.

Aki pedig nem bánja, ha előre lelövik az összes poént, már most megtekintheti a teljes show-t, valaki ugyanis igencsak jó minőségben felvette a dortmundi koncertet.
 


 

 

