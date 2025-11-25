Rendkívüli

Nem mondott le, nem rúgták ki: Marco Rossi maradt a szövetségi kapitány

kerekasztalPanyi MiklósMilestone Intézetállamtitkár

Nemzetközi tapasztalat, nemzeti szinten: a Milestone Intézetben beszélt Panyi Miklós

A külföldi tapasztalatszerzés nem csupán egyéni lehetőség, hanem nemzetstratégiai erőforrás is, amennyiben a megszerzett tudást a fiatalok itthon kamatoztatják. Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a Milestone Intézet budapesti kerekasztal-beszélgetésén rámutatott: a kormány tudatosan építi azt a nemzeti környezetet, amely a világ élvonalába tartozó egyetemekről hazatérő tehetségek számára is vonzó alternatívát kínál.

2025. 11. 25. 15:54
Magyarország versenyképességének egyik kulcsa a legkiválóbb elméinek megtartása, illetve hazacsábítása. A globalizált világban a nemzetközi tapasztalatok megszerzése természetes folyamat, a cél azonban egyértelműen az, hogy ez a tudástőke végül a magyar gazdaságot és társadalmat gazdagítsa. Panyi Miklós államtitkár a keddi rendezvényen hangsúlyozta: a fiatalok mobilitása állandó jelenség, a magyar oktatási rendszer pedig kifejezetten biztosítja a lehetőséget a tehetséges és szorgalmas diákoknak, hogy eljussanak a világ vezető felsőoktatási intézményeibe.

A nemzetközi tapasztalat fontosságáról beszélt Panyi Miklós. A kép illusztráció./Fotó: Kallus György
Nemzeti érdek a nemzetközi tapasztalat

A politikus szerint a külföldi lét egyik hozadéka a szakmai fejlődésen túl a hazai viszonyok újraértékelése. A nemzetközi tapasztalatszerzés azért is előnyös, mert általa – az államtitkár szavaival élve – „megtanulhatjuk értékelni azt, ami itthon körülvesz bennünket”. A kormányzati stratégia alapja, hogy a fiatalok a külföldi évek után találjanak utat hazafelé.

Azon kell dolgozni, hogy a hazatérés is meglegyen

 – szögezte le Panyi Miklós.

 A kabinet kiemelt figyelmet fordít a fiatalok hazacsábítására, és ma már nem állja meg a helyét az a vélekedés, hogy kizárólag külföldön lehet karriert építeni. Az elmúlt évek gazdaságfejlesztésének köszönhetően a főváros mellett vidéken is számos olyan munkahely jött létre, amely magas presztízsű, versenyképes fizetést kínáló pozíciókkal várja a legkiválóbb, nemzetközi rutinnal rendelkező szakembereket. A döntésben a karrierlehetőségeken túl más tényezők is súlyt kapnak. A biztonságos környezet, a kiszámítható közigazgatás, a minőségi oktatás, a kulturális és sportolási lehetőségek, valamint az érzelmi kötődés egyaránt a hazatérés mellett szólnak.
Az európai munkaerőpiaci helyzet komoly kihívások elé állítja az országot. A kontinens válsága és a minőségi munkaerő hiánya miatt éles verseny zajlik a munkavállalókért. 

Kulcsfontosságú, hogy ezzel mit tudunk kezdeni

 – jelentette ki az államtitkár. 

A kommunikáció terén van még tennivaló, erősíteni kell az üzeneteket, hogy minden társadalmi csoporthoz eljussanak az információk a mobilitásról, a hazatérés előnyeiről és a megszerzett tudás itthoni hasznosításáról.

A rendezvényen a tehetséggondozás gyakorlati oldaláról Kelenhegyi Andor, a Milestone Intézet oktatásiigazgató-helyettese adott helyzetképet. Az intézet tizenöt éve működik azzal a kettős céllal, hogy a legtehetségesebb magyar diákokat a világ legjobb egyetemeire juttassa, majd elősegítse tudásuk hazai hasznosulását. A modell sikerét a számok igazolják. Diákjaik egyharmada a világ tíz legjobb egyetemének valamelyikén tanul, köztük több mint kétszázan a Cambridge-i és az Oxfordi Egyetemen. A legnépszerűbb célországok között az Egyesült Királyság mellett Hollandia, Franciaország, Németország és Észak-Amerika szerepel.

