Marilyn Manson kilenc év után ismét Budapesten lép fel

Marilyn Manson zenekara tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével. Jövőre csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra – közölte a szervező Live Nation kedden.

Marilyn Manson jövő nyáron tér vissza Budapestre (Forrás: Nytimes.com)

A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg. A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára. Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.