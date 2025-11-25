Marilyn MansonBudapest Parkkoncert

Marilyn Manson kilenc év után ismét Budapesten lép fel

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert amerikai rocksztár és zenekara jövőre visszatér Magyarországra. Marilyn Manson 2026. július 22-én a Budapest Parkban lép fel.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:01
Fotó: Tim Mosenfelder Forrás: Getty Images North America
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Marilyn Manson zenekara tavaly indult ismét turnéra One Assassination Under God – Chapter 1 című, sorrendben tizenkettedik stúdiólemezével. Jövőre csaknem egy évtized után térnek vissza Magyarországra – közölte a szervező Live Nation kedden.

Marilyn Manson jövő nyáron tér vissza Budapestre (Forrás: Nytimes.com)

A Marilyn Manson 1989-ben alakult, a zenekar – és az énekes, eredetileg Brian Hugh Warner – nevét Marilyn Monroe és Charles Manson nevének összeolvasztásából kreálta meg. A kezdetben újságíróként dolgozó frontember ugyanis úgy vélte, a média számára a szexszimbólum és a gyilkos szektavezér is csak szenzáció. Már ez a választás is jelezte, hogy a Marilyn Manson egyszerre kíván polgárpukkasztó lenni és kritikus. 1994-ben adták ki első lemezüket Trent Reznor (Nince Inch Nails) akkor induló kiadójánál. A hírnevet második lemezük, az Antichrist Superstar hozta meg 1996-ban a csapat számára. Marilyn Manson nemrég Instagramján lebegtette be, hogy hamarosan érkezik a tizenharmadik nagylemez, így könnyen lehet, hogy Budapesten már arról is hallhat dalokat a közönség.

A provokatív, megbotránkoztató produkcióiról ismert Marilyn Manson eddig összesen háromszor adott koncertet Magyarországon. Legutóbb 2017-ben a Budapest Parkban lépett fel, előtte 2009-ben a VOLT Fesztiválon játszott.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekPolitico

Lehallgatott telefonbeszélgetés

Bayer Zsolt avatarja

Ursula von Der Leyen hívja telefonon Jamil Anderlinit, a Politico Europe tartalmaiért, szerkesztési stratégiájáért és működéséért felelős főszerkesztőt.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu