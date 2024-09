Az öt legjobb Russel Crowe-film – A bennfentes + videó

A múlt héten befejeződött a Robin Williams filmjeit bemutató sorozatunk. Folytatjuk tovább utazásunkat a filmek csodálatos világában. Hollywood egyik ikonikus színésze következik a sorban, Russel Crowe. Színészi stílusa az intenzitásáról és az elkötelezettségéről híres. Gyakran játszik erős akaratú, morálisan összetett karaktereket, akiknek belső küzdelmei és dilemmái vannak. Karizmatikus jelenléte és mély átélése miatt gyakran kap drámai és történelmi szerepeket. Mini toplistánkon az ötödik helyet a Hollywoodban nagy hagyományokra visszatekintő bírósági filmek sorába illeszkedő A bennfentes (The Insider) című film szerezte meg.

Kicsoda Russel Crowe?

Crowe 1964. április 7-én született Új-Zélandon. Új-Zélandon és Ausztráliában nőtt fel, és már fiatalon érdeklődött a színészet iránt. Pályafutását az 1980-as évek végén kezdte, először ausztrál filmekben és televíziós műsorokban szerepelt. Nemzetközi ismertséget az 1997-es Szigorúan bizalmas (L.A. Confidential) című film hozta meg számára, amelyben Bud White rendőrt játszotta. A film kritikai sikert aratott, és elindította Crowe-t a hollywoodi sztárság felé. Crowe három egymást követő évben kapott Oscar-jelölést (1999-ben, 2000-ben és 2001-ben), amely egyedülálló teljesítmény a színészek között.

Russell Crowe Hermann Göringet alakítja új filmjében (Forrás: Cinema.com)

Átütő nemzetközi hírnévre Ridley Scott Gladiátor (2000) című történelmi filmjének főhőseként tett szert, elnyerve a legjobb férfi főszereplőnek járó Oscart. További, kritikailag elismert szerepei közé tartozik Jeffrey Wigand A bennfentes (1999) és John Forbes Nash az Egy csodálatos elme (2001) című filmekben. 2015-ben debütált rendezőként az Akihez beszél a föld című drámájával, amelyet főszereplőként is jegyez. A Gladiátor Oscar-díján kívül számos más elismerést is elnyert, beleértve a Golden Globe- és BAFTA-díjakat is.