Az öt legjobb Robin Williams-film – Jó reggelt, Vietnám! + videó

Érdekességek

Robin Williams híres volt az improvizációs készségeiről, és ez a film sem volt kivétel. A rádiós monológok nagy része, amit Cronauer karaktere előad, improvizáció volt, ami különleges színt adott a filmnek. Ez a spontán stílus tette igazán emlékezetessé a karaktert és a filmet is. Bár a mozi Vietnámban játszódik, valójában Thaiföldön forgatták. A helyszínválasztás a vietnámi politikai helyzet miatt volt szükséges, és a thaiföldi környezet jól illeszkedett a vietnámi táj ábrázolásához. A filmben nagy szerep jut a zenének. A 60-as évek dalai, mint például a „What a Wonderful World” Louis Armstrongtól, az alkotás hangulatát és korszakát is meghatározzák. A mozi zenei albuma is rendkívül sikeres lett.

Összegzés

Jó reggelt, Vietnám! egy felejthetetlen vígjáték-dráma, tele van szatírával, humorral és mély érzelmi pillanatokkal, miközben a háború kegyetlenségét és a kultúrák közti különbségeket is bemutatja. Williams lenyűgöző alakítása és a korszak ikonikus zenéi igazán emlékezetessé teszik ezt az alkotást. Arról nem is beszélve, hogy ma különösen aktuális az üzenete a mozinak.

Nem kell háború! Sajnos a világ vezetői, tisztelet a kivételnek, nem értik mind a mai napig ezt az üzenetet. Amikor érdekük volt a háború ellen felszólalni, akkor megtették, most, hogy az érdekek mást kívánnak, a háború oldalára állnak. Robin Williams mozija érzelmes, humoros és mély üzenetet közvetít. Kötelező darab minden mozirajongónak.

Borítókép: Adrian Cronauer (Robin Williams munka közben – (Fotó: Mafab.hu)