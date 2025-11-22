Hankó Balázs: Jókai minden pillanata, cselekedete a hazaszeretetről szólt

Hankó Balázs kiemelte, a gödöllői királyi kastélyt a mű idejében lévő pompának, azaz a szabadságharc, kiegyezés korában lévő állapotának megfelelően szeretnék felújítani, az elkövetkező évek során erre 40 milliárd forint jut majd.

Pillanatkép a Jókai Mór regénye alapján született Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalkoncertről Fotó: Banczik Róbert

A mai este arról szól, amiről Jókai minden pillanata, cselekedete szólt: a hazaszeretetről

– mondta, kiemelve, hogy 200. születési évfordulóját ünnepeljük Jókainak, a legmagyarabb írónak.

Mindannyian ismerjük A kőszívű ember fiai történetét, akárcsak az innen néhány kilométerre lévő Isaszegi melletti csata történetét, amely belefonódik a csodás regény történetébe

– emlékeztetett.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mai este során is éljük meg azt, hogy milyen jó, hogy magyarnak születtünk. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, hiszen ez kiváltság és küldetés

– fogalmazott a miniszter.

Az MTI-nek az előadás előtt Hankó Balázs elmondta: a Grassalkovich-kastélyban musical formában hallható a Kőszívű – A Baradlay-legenda. Miként fogalmazott, összekötődik a gödöllői királyi kastély és A kőszívű ember fiai, hiszen azt a korszakot öleli fel, amely a kastély meghatározó időszaka.

Hozzátette azt is, hogy Erzsébet királynénak Jókai volt az egyik kedvenc írója, dedikált Jókai-könyv is megtalálható a kastélyban. A kőszívű ember fiai pedig arról szól, mint Jókai élete, életműve egybefonódik a hazaszeretettel.