Hankó Balázs: Jókai minden pillanata, cselekedete a hazaszeretetről szólt

A kultúráért és innovációért felelős miniszter a Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalkoncert szombati előadása előtt üdvözölte a közönséget a gödöllői királyi kastélyban. Idén ünnepeljük Jókai Mór születésének 200. évfordulóját.

Forrás: MTI2025. 11. 22. 20:02
Forrás: Gödöllői Királyi Kastély
Hankó Balázs kiemelte, a gödöllői királyi kastélyt a mű idejében lévő pompának, azaz a szabadságharc, kiegyezés korában lévő állapotának megfelelően szeretnék felújítani, az elkövetkező évek során erre 40 milliárd forint jut majd.

Jókai
Pillanatkép a Jókai Mór regénye alapján született Kőszívű – A Baradlay-legenda című musicalkoncertről Fotó: Banczik Róbert 

A mai este arról szól, amiről Jókai minden pillanata, cselekedete szólt: a hazaszeretetről

– mondta, kiemelve, hogy 200. születési évfordulóját ünnepeljük Jókainak, a legmagyarabb írónak.

Mindannyian ismerjük A kőszívű ember fiai történetét, akárcsak az innen néhány kilométerre lévő Isaszegi melletti csata történetét, amely belefonódik a csodás regény történetébe

– emlékeztetett.

Azt kívánom mindannyiunknak, hogy a mai este során is éljük meg azt, hogy milyen jó, hogy magyarnak születtünk. Legyünk büszkék arra, hogy magyarok vagyunk, hiszen ez kiváltság és küldetés

– fogalmazott a miniszter.

Az MTI-nek az előadás előtt Hankó Balázs elmondta: a Grassalkovich-kastélyban musical formában hallható a Kőszívű – A Baradlay-legenda. Miként fogalmazott, összekötődik a gödöllői királyi kastély és A kőszívű ember fiai, hiszen azt a korszakot öleli fel, amely a kastély meghatározó időszaka.

Hozzátette azt is, hogy Erzsébet királynénak Jókai volt az egyik kedvenc írója, dedikált Jókai-könyv is megtalálható a kastélyban. A kőszívű ember fiai pedig arról szól, mint Jókai élete, életműve egybefonódik a hazaszeretettel.

